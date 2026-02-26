«China necesita mucho a Panamá», afirma Mulino ante amenazas de Pekín por los puertos

Ciudad de Panamá, 26 feb (EFE).- El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó este jueves que China «necesita mucho a Panamá», al ser cuestionado sobre las medidas de retaliación que prepararía Pekín por la anulación de la concesión de dos puertos cercanos al Canal interoceánico al conglomerado chino CK Hutchison.

«Todo lo que esa gente (China) produce pasa por el Canal. Y mucho de lo que esa gente vende, lo venden a través de la Zona Libre de Colón. Y todo el gas que les llega pasa por el canal de Panamá. Cuidado, que nos necesitan ellos más que nosotros a ellos», declaró Mulino durante su conferencia semanal de prensa.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró el pasado 30 de enero que China adoptará «todas las medidas necesarias» para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas tras la decisión anunciada un día antes por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá de anular el contrato de concesión de dos los puertos operados por Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison.

Y cuatro días después la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado, el Ejecutivo chino, advirtió a las autoridades panameñas que «pagarán un alto precio» si no revertían la salida de PPC de los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico), lo que se concretó este lunes con la toma de ambas terminales por parte de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

China es el segundo usuario del Canal de Panamá, muy por detrás de Estados Unidos que acapara alrededor del 70 % de la carga que pasa por la vía interoceánica.

Y el gigante asiático es además el principal proveedor de la Zona Libre de Colón (ZLC), situada en el litoral Caribe panameño y considerada la más grande del continente, que reexporta a toda la región.

«Por supuesto que (China) es un país importantísimo en el mundo» y que eso «nadie lo va a negar, ni va a tapar el sol con la mano», resaltó Mulino, que dijo desconocer «qué tenga China o el Gobierno chino en su agenda» por el caso de los puertos, dijo.

El mandatario agregó que: «Cuando lleguen (las supuestas medidas contra Panamá) se evaluarán y se responderán consecuencias con lo que ellos decidan hacer».

Pero dijo que, personalmente cree que «no va a pasar nada. Y si pasa, ya veremos».

«¿Pero qué va a hacer China contra Panamá? A ver, desde el punto de vista de comercio, desde el punto de vista de apoyo», se preguntó el presidente panameño.

Panamá, agregó Mulino, «ha resistido un momento mucho más difícil que ese eventual momento (que puede darse con una eventual retaliación china). Así que bueno, cuando llegue, veremos».

Aunque los nexos comerciales y económicos entre Panamá y China llevan décadas, las relaciones diplomáticas se establecieron en el 2017, en detrimento de Taiwán, con un gran empuje inicial que se fue apagando y que dejó en el camino suspendidas las negociaciones de un tratado de libre comercio así como la puesta en marcha de dos decenas de acuerdos de cooperación en diversos ámbitos. EFE

