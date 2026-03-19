«Imagina si viniera un misil»: un ataque iraní aniquila el fin del Ramadán en Beit Awwa

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Paula Bernabéu

Beit Awwa (Cisjordania), 19 mar (EFE).- Cuando la estridente alarma que anuncia la llegada de misiles iraníes se dispara en los teléfonos de la multitud junto al cementerio de Beit Awwa (sur de Cisjordania), comienzan las miradas inquietas hacia el cielo y las risas nerviosas. La última vez que emitieron ese sonido, anoche, un proyectil de la República Islámica mató a cuatro vecinas del pueblo.

El grupo, compuesto por cientos de hombres, espera la llegada de sus cuerpos para orar junto a ellos en el patio de una escuela local antes de su entierro. En localidades palestinas como Beit Awwa no se emiten sirenas en la calle señalan el momento de buscar refugio, como en territorio israelí, por lo que sólo la detonación de los misiles al ser interceptados (o impactar) permite identificar dónde están.

«Estábamos sentadas hablando de los misiles cuando, de repente, la fallecida Sahera dijo: ‘Imagina si viniera un misil justo aquí donde estamos’. Le dijimos: ‘¡No digas eso!’. Y de pronto, algo entró, todo cayó, el lugar se llenó de sangre, fuego y humo», recuerda Jumaa, de 18 años, quien sobrevivió al impacto junto al salón de belleza en el que se encontraba.

La joven recibe a EFE en su casa con el resto de su familia, que crece en número a medida que llega más gente para celebrar el que será el último iftar (ruptura del ayuno) del Ramadán de este año.

En medio de los preparativos para las celebraciones

La mujer de la que habla es Sahera Masalma (50 años), una de las cuatro fallecidas cuando una de las municiones de un misil de racimo iraní impactó a escasos metros de la caravana metálica en la que regentaba un salón de belleza.

Las otras fallecidas son Mais (17 años), Amal (36), y Asil (32). Estas dos últimas estaban embarazadas según los vecinos de la aldea.

«El viernes es el primer día del Eid al Fitr, y la gente se preparaba, como es costumbre en las familias palestinas y árabes, para celebrar», dice a EFE en el cementerio, tras el entierro de las tres primeras fallecidas, Mohamed (37 años).

Entonces se produjo el impacto, que destrozó la caravana en la que se encontraban y a quienes había en su interior. Otras ocho personas resultaron heridas por la metralla, entre ellas una niña de tres años que se encuentra grave, dijo a EFE un portavoz de la Media Luna Roja Palestina.

La menor es la hija de la fallecida Amal.

«Sentí mucho miedo y pensé que era un sueño, que estaba dormida y que lo ocurrido no era real», continúa Jumaa.

A la joven y a su cuñada tuvo que sacarlas del lugar su hermano, ante la demora de las ambulancias de la Media Luna Roja a causa de los puntos de control militares con los que Israel restringe la movilidad de la población en Cisjordania.

Ahora junto a la caseta llena de metralla queda el cráter (de alrededor de un metro de diámetro) de la munición iraní y un puñado de botes de pintauñas, cuentas para hacer pulseras o brochas de maquillaje.

Antes de que los bomberos comiencen a rociar con agua el interior de la caseta para retirar la sangre, uno de ellos saca un par de zapatos de niña enrojecidos.

Las primeras víctimas palestinas de una guerra de Israel

Las cuatro son las primeras víctimas en territorio palestino de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. En territorio israelí, los fallecidos ascienden a 15.

Beit Awwa colinda con el muro de separación con el que Israel delimita Cisjordania y, aunque los ataques de misiles iraníes suelen dirigirse a objetivos fuera de Cisjordania, es habitual que este enclave palestino sea vulnerable a la caída de restos o incluso proyectiles.

A las 22.07 hora local (20.07 GMT) del miércoles, tras el estridente preaviso telefónico, las sirenas antiaéreas en las comunidades israelíes que rodean Beit Awwa: Negohot a su derecha (un asentamiento ilegal de Israel en Cisjordania) y Shekef a su izquierda (al otro lado del muro).

En la aldea palestina la población sólo supo de la inminencia de la caída del misil de racimo hasta que una de sus municiones impactó.

Abdelrazik vive a unos 200 metros del lugar y fue el primero en llegar al salón de belleza, donde sólo encontró una escena de devastación. Cuando se dirige a la prensa para explicar lo que vio concluye: «Somos las víctimas, no es nuestra. No es nuestra guerra». EFE

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(foto)(vídeo)