«Los grandes artistas lo eclipsan todo», lamenta la artista española Rita Payés

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Víctor Castelló

Santiago de Chile, 21 abr (EFE).- Embarazada de su tercer hijo y recién aterrizada en Chile, la artista española Rita Payés (Vilassar de Mar, 1999) reflexionó en una entrevista con EFE sobre el lugar de la música independiente en la industria actual y afirmó que «los conciertos pequeños se quedan sin público» porque «los grandes artistas lo eclipsan todo».

En una de sus últimas paradas latinoamericanas de su gira ‘En camino al camino’, que cerrará el próximo sábado en Montevideo tras pasar también por Buenos Aires, la compositora y trombonista aseguró que tiene «muchos amigos extremadamente válidos que no pueden dedicarse» a la creación musical.

«¿Cómo puede ser que no haya más oportunidades, más lugares que apuesten por la música del lugar? Los grandes artistas lo eclipsan un poco todo y la gente se gasta un dineral en ver artistas ‘top’ y cubren el cupo que tenían para gastar en conciertos en todo el año», lamentó antes de debutar el viernes en Santiago de Chile.

«Siempre me he sentido en una posición de privilegio, aunque me lo haya trabajado también, pero hay un factor suerte. Hay muchas cosas que no están en nuestras manos», agregó Payés que puso como ejemplo las redes sociales, a las que se presta «muchísima» más atención que a la «música real».

La artista, que saltó a la fama tras la actuación con C.Tangana en los Premios Goya de 2022 con una canción inédita titulada ‘Te venero’, ha colaborado con músicos como el estadounidense Jon Batiste o la española Silvia Pérez Cruz.

«Me da mucha esperanza ver que podemos llegar al gran público. La gente necesita de esa proximidad, esa música hecha desde la verdad», explicó.

La maternidad como inspiración

Payés, que tuvo su primera hija a los 21 años, su segunda a los 24 y está embarazada de su tercer hijo, declaró que «la maternidad es una cosa que te atraviesa hasta lo más profundo» y que sus canciones serían «diferentes» si no fuera madre.

«Ellas (sus hijas) han escuchado las canciones muchas veces, de alguna manera es parte de su vida. A veces es muy bonito ver cómo reaccionan. De pronto, un día te dicen: ‘Mamá, esta canción está súper linda’… Que te lo diga ella es lo más fuerte (como artista)», reconoció.

Su madre, la guitarrista Elizabeth Roma, y su pareja, el artista Pol Batlle, forman parte de la banda con la que toca y durante las giras cuidan los tres de las niñas.

«Estar acompañada de tu familia, de la banda, refuerza el componente significativo (de mi música). Hay una parte humana muy fuerte porque voy con mi familia y porque también los que no lo son se sienten como si lo fueran», apuntó.

Considerada uno de los referentes de la música independiente en español, Payés explicó que «durante mucho tiempo las mujeres han estado pisadas», pero dijo que actualmente los festivales «necesitan» tener en cartel un número determinado de mujeres.

«Bendito será el momento en el que nos llamen por cómo tocamos y no simplemente por ser mujeres», añadió.

«Si realmente me llamas porque soy una mujer, tampoco me halaga. Yo soy lo que soy. Mi intención es que te guste la música que hago. Llama a un chico si te gusta más. Igualmente, entiendo esa lucha y que hay que tener más presencia para inspirar a la gente que sube», concluyó. EFE

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