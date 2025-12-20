«Los plazos no son infinitos», advierte Mercosur a UE por acuerdo de libre comercio

Representantes del Mercosur lanzaron este viernes una advertencia a la Unión Europea sobre la firma de un acuerdo de libre comercio, prevista para este sábado en la cumbre de presidentes del bloque sudamericano y aplazada por la oposición de agricultores europeos: no esperarán eternamente.

«Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos», declaró a periodistas el canciller paraguayo, Rubén Ramírez, luego de una reunión con sus pares del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu.

Una fuente de la Comisión Europea y dos diplomáticos dijeron en Bruselas que la nueva fecha prevista es ahora el 12 de enero en Paraguay, que asumirá la presidencia rotativa del Mercosur el sábado.

Ramírez negó haber recibido esta información oficialmente.

«Leí en los medios de comunicación esta información. Hablé con el canciller (brasileño) Mauro Vieira, le pregunté si él había recibido alguna comunicación oficial como presidente protémpore, él me dijo que no» y «yo tampoco he recibido ninguna comunicación oficial», afirmó el ministro.

El bloque sudamericano, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, negocia este tratado con la Unión Europea desde hace un cuarto de siglo. De firmarse, crearía la mayor zona de libre comercio del mundo.

«La voluntad política del Mercosur es suscribir este acuerdo, la cuestión es que los plazos hacen que tengamos que orientar nuestro esfuerzo hacia otros mercados», detalló Ramínez.

El bloque sudamericano ha tenido acercamientos comerciales con Catar, Emiratos Árabes Unidos y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), explicó el canciller paraguayo.

Los agricultores, en especial en Francia e Italia, perciben con temor la llegada de carne, arroz, miel o soja de los países del Mercosur, más competitivos debido a normas de producción consideradas menos rigurosas.

No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se mostró la víspera «confiada» en la posibilidad de cerrar el acuerdo en enero.

«La cuestión ya no es si el acuerdo se firmará, sino cuándo», declaró por su parte un portavoz del gobierno de Alemania, favorable a la firma el pacto, al igual que España y los países nórdicos.

El pacto permitiría que la UE exporte más vehículos, maquinaria, vinos y licores a Sudamérica.

– «Más allá de lo racional» –

Brasil ostenta la presidencia rotativa del Mercosur y su presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, dijo el jueves que la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni, le pidió «paciencia» para cerrar el acuerdo.

Lula transmitirá esa petición en la cumbre del sábado a sus homólogos del Mercosur.

Tras el encuentro de este viernes, el canciller argentino, Pablo Quirno, pidió «revisar las prioridades de relacionamiento externo del Mercosur y avanzar hacia bilateralidades más ágiles y con resultados concretos», en un mensaje en la red social X.

El pacto comercial contempla varias cláusulas de salvaguardia para proteger al sector, pero «en la opinión pública francesa hay algo más allá de lo racional que impide que se firme», dijo a la AFP una fuente del gobierno brasileño.

«Vemos que el escenario político interno francés es delicado», agregó.

Decenas de agricultores franceses se manifestaron este viernes frente a la casa de playa del presidente, Emmanuel Macron, y vertieron estiércol en sus inmediaciones para protestar contra el acuerdo comercial, entre otros reclamos.

– Vecinos incómodos –

Lula inauguró este viernes el Puente de la Integración Brasil-Paraguay, en los límites entre ambos países, mientras su par paraguayo, Santiago Peña, planea estrenarlo el sábado del otro lado de la frontera.

Peña «no podía en la fecha de hoy, porque tiene un problema en Asunción de orden familiar, me parece. Y yo no podía mañana por la tarde, porque termino el Mercosur y voy a tener que viajar a Brasilia» explicó Lula durante la entrega del puente, de 760 metros de largo y más de 60 de alto.

La relación bilateral sufrió este año por la revelación de una operación de espionaje de la inteligencia brasileña a instituciones de Paraguay.

El gobierno de Lula reconoció el espionaje, pero responsabilizó a su antecesor en el poder, Jair Bolsonaro (2019-2022).

Presidentes de las dos mayores economías del Mercosur, Lula y Javier Milei, opuestos en el campo ideológico, no han mantenido hasta ahora ninguna reunión bilateral.

El mandatario ultraliberal de Argentina llega a Foz do Iguaçu pocos días después de publicar en su cuenta de Instagram un mapa que representa a Brasil y otros países de izquierda de la región como una enorme barriada pobre.

Argentina en cambio aparece como un país futurista, como Chile, donde acaba de ganar la extrema derecha.

