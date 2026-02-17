«México está en posición de privilegio tras reacomodo global», asegura líder de banqueros

4 minutos

Ciudad de México, 17 feb (EFE).- México comienza 2026 con «buenos indicadores» por lo que se espera una actividad «más dinámica» aupada por el ambicioso plan de impulso a la inversión por parte de las autoridades y la posición de «privilegio» del país tras el «reacomodo global de las cadenas de suministro», aseguró este martes el presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Emilio Romano.

«El 2026 arranca con buenos indicadores, el consumo repuntando. Las remesas ya estabilizadas. Tenemos una nueva realidad que ya conocemos. Sabemos que los aranceles ya no es cosa del pasado, es cosa del presente. El reacomodo de las cadenas de suministro es algo real, la proximidad algo fundamental», afirmó Romano en entrevista con EFE.

«Por eso, México está en una posición, creemos, de privilegio», remarcó el director ejecutivo de Bank of America México.

El representante de los banqueros mexicanos aplaudió el reciente plan de inversión de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, que apunta a un aporte adicional del gasto del 2 % del PIB en infraestructura, especialmente en materia de energía.

«El nuevo plan de inversión del gobierno federal para aumentar tanto la inversión pública como privada es el motor fundamental para tener un crecimiento mucho más alineado con lo que este país puede tener», afirmó Romano.

Las proyecciones actuales apuntan a un crecimiento económico en 2026 en México del 1,6 %, frente al 0,5 % registrado el pasado año.

«Creemos que el riesgo es al alza. Porque es previo al anuncio de inversión del gobierno federal que es muy importante. Que va a haber infraestructura, energía. Desde nuestra perspectiva creemos que va a haber una actividad económica más dinámica», aseveró en la conversación en la sede de la ABM en el centro de la capital mexicana.

Romano, junto con otros líderes financieros, sostuvo recientemente una reunión en Palacio Nacional con Sheinbaum en la que se discutieron las prioridades del gobierno y los ejes del llamado Plan México, que buscar fortalecer la producción nacional.

«Muy bienvenidas las iniciativas de la presidenta a través del Plan México para que podamos tomar las riendas del crecimiento económico del país, independientemente de lo que pasa con nuestros socios», apuntó.

Para Romano, en medio de la incertidumbre comercial global desatada por el proteccionismo del presidente estadounidense, Donald Trump, la realidad es que «México es un país estratégico para EE.UU. y Canadá, probablemente más que en el pasado».

«Antes podían darse el lujo de cadenas de suministro más distante, ahora que las cadenas tienen que estar en países cercanos y amigos hacen que México su valor estratégico puede que sea todavía mayor», indicó, en referencia a la revisión actual del Tratado de Comercio EE.UU., Canadá y México (T-MEC) en vigor desde 2020.

Confianza en Banxico

Romano también comentó la política monetaria del Banco de México (Banxico), que ha situado los tipos de interés de referencia en el 7 % tras varias reducciones consecutivas, y que ha indicado que moderará la senda de recortes a lo largo de 2026.

«Creo que Banxico está siendo responsable, porque la inflación todavía no llega a su nivel de estabilidad, de alrededor del 3 %, estamos por encima. El hecho de que esté manteniendo la disciplina para asegurar que el nivel de precios no se dispara es algo que nos da mucha confianza», afirmó.

La tasa de inflación en México cerró en 2025 en el 3,69 %, por encima del objetivo del banco central del 3 %, y en el comienzo del año se han visto presiones adicionales sobre los precios.

Romano reconoció, no obstante, que le gustaría ver tasas a la baja, «como a muchos mexicanos», porque eso permitiría «abaratar» los créditos e impulsar aún más la actividad económica.

La ABM, organismo que agrupa a las principales instituciones financieras de México, celebrará el próximo mes en Cancún (sur) su Convención Bancaria, el principal foro económico del país. EFE

afs/csr/seo

(foto)(video)