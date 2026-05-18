«No tiene sentido» que Cuba pueda atacar a EEUU, dice embajador cubano ante la ONU

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La hipótesis de un ataque de Cuba contra Estados Unidos «no tiene ningún sentido», declaró el lunes a la AFP el embajador cubano ante la ONU, al acusar a Washington de «fabricar un pretexto» para «justificar» una eventual acción militar contra su país.

«Cuba no se está preparando para atacar a Estados Unidos. No tiene ningún sentido. Somos un país pequeño, con una economía pequeña. Solo queremos tener una buena relación con nuestros vecinos, incluido Estados Unidos, aun cuando tengamos diferencias de opinión en muchos temas», aseguró Ernesto Soberón Guzmán en una entrevista en inglés con la AFP en Nueva York.

El embajador cubano hizo estas declaraciones después de que el medio estadounidense Axios afirmara, basado en información de inteligencia clasificada, que Cuba adquirió más de 300 drones militares y evalúa posibles escenarios para su uso cerca de la base estadounidense de Guantánamo, en el extremo este de la isla caribeña.

«Cuba no es el agresor», insistió Soberón Guzmán, y subrayó que «nadie puede encontrar ni una sola declaración de las autoridades cubanas o del pueblo cubano diciendo que están listos para atacar a Estados Unidos».

«Lo que sí encontrarán son muchas declaraciones del gobierno estadounidense amenazando a Cuba con una agresión militar», añadió.

El diplomático se negó a responder preguntas sobre la existencia de drones militares.

La Casa Blanca considera que Cuba, situada a 150 kilómetros de las costas de Florida y con un gobierno comunista, representa «una amenaza excepcional» para la seguridad de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump ha amenzado muchas veces con «tomar el control» de la isla y llegó a mencionar el envío de un portaviones.

– «Guerra económica» –

Washington «está tratando de crear una situación para justificar una agresión militar contra Cuba. Ha estado intentando fabricar un pretexto durante estos tres o cuatro meses», denunció Soberón Guzmán.

Para La Habana, dijo, la «primera opción es el diálogo».

«Estamos dispuestos a conversar, a encontrar una solución pacífica a nuestras diferencias, pero si alguien intentara atacar (o) invadir Cuba, Cuba se defenderá, de eso no hay duda», aseguró, al invocar el derecho a la legítima defensa conforme al derecho internacional y a la Carta de la ONU.

«En los años 1960 intentaron invadir Cuba y fueron derrotados», recordó en alusión a la fallida operación militar de Estados Unidos en Bahía de Cochinos que buscaba derrocar a Fidel Castro. «Se puede decir que esta es una situación diferente. Sí, lo es. Pero la voluntad del pueblo cubano no ha cambiado», subrayó.

En un contexto de profunda crisis energética desde mediados de 2024, agravada por el bloqueo petrolero impuesto por Washington en enero, Soberón Guzmán consideró lógico que una población que «está sufriendo» exprese su descontento.

«Pero la pregunta aquí es: ¿quién es el responsable de este sufrimiento?», planteó, y acusó a Estados Unidos de librar una «guerra económica» contra Cuba.

«La gente protesta porque está sufriendo un castigo colectivo, pero eso no significa que la gente no esté dispuesta a seguir luchando por nuestra independencia, por nuestra soberanía», afirmó.

Incluso los cubanos que discrepan con su gobierno saben que «el verdadero responsable de esta situación no es el gobierno cubano, sino el gobierno estadounidense», añadió.

Más allá del caso cubano, Soberón Guzmán denunció que «Estados Unidos cree que tiene derecho a decirle al resto de los países del mundo qué pueden y qué no pueden hacer».

Y consideró «aún más preocupante» que, si un país no hace lo que Estados Unidos dice, Estados Unidos «le impone sanciones a empresas y a ciudadanos de terceros países».

«¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que la comunidad internacional diga ‘basta ya’ ante una violación tan flagrante del derecho internacional y de la Carta de la ONU?», cuestionó.

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