«Perdimos todo»: inundaciones azotan una región ganadera del norte de Colombia

afp_tickers

2 minutos

Las viviendas de miles de familias quedaron bajo el agua debido a las inundaciones que afectan a una región ganadera del norte de Colombia, como parte de una atípica temporada de lluvias que deja 22 muertos en 12 días.

Solo en los departamentos de Córdoba y Sucre, las autoridades calculan 14 fallecidos y por lo menos 9.000 hogares afectados por la emergencia, causada por un fenómeno meteorológico que aumentó las precipitaciones.

En esta región óptima para la ganadería, los habitantes intentan rescatar con lanchas, barcas improvisadas y camionetas los últimos bienes en puntos críticos donde el agua llega hasta la cintura de los pobladores, según testimonios conocidos por un reportero de la AFP.

Algunos ni siquiera pudieron salvar sus pertenencias.

«Perdimos todo, todas las cosas y estamos muy preocupados porque no sabemos qué pueda pasar», dice Enid Gómez, una mujer de 43 años.

«Perdimos todos los electrodomésticos», «estamos con lo que tenemos puesto» de ropa, relata desde Montería, la ciudad capital de Córdoba, que tiene unos 150.000 afectados.

Videos y fotografías aéreas muestran los amplios campos de pasto y cultivos cubiertos por el agua.

La autoridad de atención de desastres calcula que por lo menos 5.500 animales se han visto afectados por las inundaciones y han sido rescatados. Desde el inicio de la emergencia circulan imágenes de operaciones para socorrer vacas y caballos.

«Muchos se perdieron porque terminaron ahogados», asegura Edwin Orozco, habitante de Lorica, un pueblo cercano. «La situación es crítica, el agua sigue aumentando».

Las clases están suspendidas en algunas escuelas para que en los salones se instalen refugios, comenta.

Enid Payares, una habitante de Montería, ni siquiera ha podido ir a su hogar para hacer un balance de pérdidas de los objetos con los que trabaja como manicurista.

«Todas las máquinas las tenía allá», en la casa. Ahora «no sé si estarán en el agua o no», dice.

bur-das/lv/cr