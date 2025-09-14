The Swiss voice in the world since 1935

«Siento que he hecho historia para Colombia», afirma Linares con su bronce

La colombiana Natalia Linares festejó el mayor éxito hasta ahora de su prometedora carrera, la medalla de bronce que consiguió este domingo en el salto largo del Mundial de atletismo de Tokio, y se enorgulleció de haber «hecho historia» para su país.

Es la novena medalla de Colombia en su historia en los Mundiales de atletismo y la primera que el país logra en el salto largo.

«La verdad es que hoy he salido a esa final con confianza. Sentía que iba a terminar en el podio, no sabía en qué puesto, pero sabía que iba a estar en ese podio. Es una felicidad enorme para mí porque hemos hecho historia para Colombia», declaró la saltadora de 22 años tras su éxito, con la medalla de bronce colgada al cuello.

Linares, campeona panamericana, llegó a 6,92 metros, su mejor marca personal, en un concurso ganado con 7,13 por la estadounidense Tara Davis-Woodhall.

Ahora su objetivo es seguir creciendo en este deporte y dar un salto de calidad que le permita aspirar a lo máximo, consciente de que su carrera está en plena progresión y que su juventud le permite margen de maniobra.

«Quiero llegar a los siete metros. También tengo hambre de otros logros, imagino que como todas. Tener algún día un récord mundial o un récord olímpico, pero hay que ir paso a paso», sonrió. 

En el horizonte tiene ya el Mundial bajo techo del próximo año, en marzo en Torun (Polonia), pero por ahora solo piensa en tomarse un descanso.

«Ahorita quiero disfrutar porque he anhelado esto mucho tiempo, disfrutar de esta oportunidad. Por ahora quiero celebrar el cumpleaños de mi mamá y ya empezaremos a pensar en las próximas competencias», afirmó.

Terminada su participación en el Mundial, ahora puede pensar en disfrutar de Japón de manera más relajada y como una buena turista.

«Quiero ir a Shibuya a ver el cruce ese tan famoso. Y comeré ramen, comeré cosas ricas. Me he aguantado muchísimo hasta ahora pero como ya puedo porque todo terminó», aseguró.

