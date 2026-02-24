«¡Somos libres!»: Venezuela libera 30 presos políticos por amnistía

«¡Justicia, justicia… libertad, libertad!»: unos 30 presos políticos venezolanos salieron de la cárcel el lunes dentro de la amnistía general promulgada la semana pasada.

Grecia Arana salió corriendo al ver a su esposo Reinardo Morillo pasar el umbral de la cárcel del Rodeo I, en las afueras de Caracas. Saltó y se quedó guindada a él por varios minutos privada del llanto por la emoción.

«Así lo soñé», dijo a la AFP entre risas. A su lado, otras escenas de reencuentros cargadas de la misma intensidad.

La amnistía es una iniciativa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que asumió el poder después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

Pero no es automática y abarca momentos específicos de las casi tres décadas de chavismo. Expertos de derechos humanos la califican de excluyente e insuficiente.

Cientos de detenidos como militares acusados de terrorismo o magnicidio quedan por fuera, y los exiliados temen caer en prisión si vuelven.

«Los brazos del pueblo de Venezuela están abiertos para quienes quieran regresar en este proceso de sanación del odio», dijo Rodríguez en una alocución televisada.

– «Tiempo a mi familia» –

«¡Somos libres!», gritaron varios liberados con la cabeza rapada, camiseta blanca y jean.

«Somos totalmente libres, sin ningún tipo de regimiento que nos tengamos que presentar», explicó uno de los liberados, Luis Viera, a la AFP. Estuvo un año y un mes detenido. «Quisiera primeramente darle mi tiempo a mi familia».

La Cruz Roja entró al Rodeo I horas antes de producirse las liberaciones.

Desde la aprobación de la amnistía, 1.500 personas solicitaron ante los tribunales acogerse a la amnistía, según el jefe del Parlamento.

La ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, registró otras 65 liberaciones antes de las liberaciones del lunes de tarde.

Los liberados reciben videollamadas, dan noticias de sus compañeros de celda a madres que ríen entre lágrimas. «Tranquila que va a salir», dijo uno en consuelo.

Muchos de los familiares que acampan desde hace mes y medio a las afueras del Rodeo quedaron con las ganas de ver su esposo, hijo o nieto salir.

Los excarcelados confirmaron además la huelga de hambre de los presos en el Rodeo, principalmente los extranjeros, entre quienes se cuenta el gendarme argentino Nahuel Gallo.

– «Evadir responsabilidades» –

Más temprano el lunes, Venezuela solicitó ante Naciones Unidas la liberación «inmediata» de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Están detenidos y enfrentan un juicio por narcotráfico en Nueva York, donde el gobernante se declaró «prisionero de guerra».

Maduro gobernó con mano de hierro entre 2013 y 2026. Era investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad y su reelección en 2024 fue blanco de denuncias de fraude.

«Los derechos humanos no pueden ser instrumentos de guerra política, no pueden ser selectivos, no pueden depender de alineamientos ideológicos», reclamó el canciller Yván Gil ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

«Venezuela no viene aquí a evadir responsabilidades», sostuvo. «Somos un Estado comprometido con el fortalecimiento de nuestras instituciones».

– Remodelación del Helicoide –

Tras el ataque estadounidense del 3 de enero, Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones de presos políticos que antecedió a una amnistía general promulgada el 19 de febrero.

El jefe parlamentario, su hermano Jorge Rodríguez, refirió que unas 11.000 personas en libertad condicional a lo largo de los 27 años del chavismo pasarían a tener libertad plena.

La presidenta encargada además ordenó el cierre de la cárcel Helicoide, señalada como centro de torturas.

El gobierno informó el lunes del inicio de la remodelación del Helicoide para convertirlo en un centro social y deportivo para la policía. Activistas han pedido que pase a ser un museo de memoria.

«Consultamos a la comunidad, a la familia policial, hicimos el levantamiento arquitectónico y de ingeniería», dijo en un video difundido en X el ministro de Obras Públicas, Juan José Ramírez. «Hoy podemos decir que, en menos de un mes, el mismo ya fue aprobado y comienza su fase de ejecución».

