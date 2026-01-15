‘A Knight of Seven Kingdoms’, la aventura de Juego de Tronos con toques de humor y épica

3 minutos

Andrea Gallego Rodríguez

Berlín, 15 ene (EFE).- La nueva precuela de Juego de Tronos, ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ (El caballero de los Siete Reinos), presenta una historia de caballeros, pero sin dragones, basada en la novela ‘El caballero errante’ de George R. R. Martin, con toques de humor y épica a partes iguales.

Esta precuela estará disponible al público europeo a partir del 19 de enero en HBO, mientras que la segunda temporada ya se está produciendo.

Se trata de una historia posterior a ‘La Casa del Dragón’, pero que tiene lugar unos 90 años antes de la original, y cuenta con personajes totalmente nuevos y sigue las historias de Dunk o Ser Duncan (Peter Claffey), aspirante a caballero, y Egg, su pequeño escudero calvo.

El cocreador y productor ejecutivo, Ira Parker, explicó en una rueda de prensa virtual con el elenco de la serie que la relación entre Dunk y Egg no es solo la que mantiene como caballero y su escudero, sino también la de «mentor y discípulo», de «maestro y aprendiz», incluso entre «padre e hijo».

Claffey reconoció que trabajar con Dexter Sol Ansell, el niño de 11 años que interpreta a Egg, fue como tratar con un actor que lleva 50 años en la industria, por su «increíble madurez» a pesar de su juventud.

Además, destacó que admiraba la «brújula moral y el sentido de la caballerosidad» de su personaje: «Siento que en un mundo tan despiadado y tan cruel como puede ser Westeros (Poniente), donde hay mucha traición y puñaladas por la espalda, es algo muy bonito y entrañable ver a un personaje como Dunk».

Altas expectativas

Los actores tuvieron diferentes perspectivas sobre cómo abordar las expectativas de los fans, dado que Juego de Tronos cuenta con un gran número de seguidores, tanto de los libros como de las series.

Sam Spruell, que interpreta a Maekar Targaryen, aseguró que hizo un pacto consigo mismo para no pensar en ello y centrarse en el guión: «Creo que el trabajo empieza a perder calidad y eficacia (cuando piensas en las expectativas de los fans) y, de hecho, dejas de hacer lo que querías hacer en un principio».

Sin embargo, Finn Bennett (Aerion Targaryen) admitió que sí sentía la presión de formar parte de este mundo, pero que esta se desvanecía cuando trabajaba con los diferentes equipos y departamentos que dan vida a la serie.

Una historia diferente a las anteriores

En la rueda de prensa, recordaron una de las primeras escenas del primer capítulo en el que suena la banda sonora de la serie original y, acto seguido, se nos muestra al protagonista defecando.

Parker explicó que decidieron no incluir todavía el tema de la banda sonora asociada a su personaje porque este todavía no se ha convertido en el héroe en el que quiere convertirse, por lo que se encuentra agachado detrás de un árbol en «una posición muy poco heroica».

En este sentido, Claffey añadió que la serie contiene el «gran elemento épico de las batallas y otras cosas de Juego de Tronos, pero sin perder su lado humorístico».

El actor Daniel Ings, que interpreta a Lyonel Baratheon en la serie, también reflexionó sobre cómo se recuerdan «mal» partes de la obra original de George R. R. Martin, ‘Juego de Tronos’: «Tenemos en la cabeza una idea de desolación debido a esos grandes momentos clave en los que hay caos, pero eso es lo divertido de la obra, que nunca sabes quién va a sobrevivir». EFE

agr/rz/rcf

(Vídeo)