‘Boulevard’, el libro mexicano autopublicado más leído, llega a cines con impulso español

Ana Báez

Ciudad de México, 2 mar (EFE).- La autora Flor M. Salvador confiesa a EFE que si no existiera una plataforma como Wattpad “nunca se hubiese atrevido a escribir”. Actualmente la novelista es la mexicana autopublicada más leída del sitio gracias a ‘Boulevard’, una saga romántica que será adaptada a la gran pantalla tras haber sido producida en España.

“Deseaba que ‘Boulevard’ llegara a las salas de cine y no solo a las plataformas de streaming, y cuando supe que contaría con el apoyo de Sony Pictures España, no podía ni imaginarlo”, relata Salvador (Campeche, 1998), quien con apenas 15 años empezó a autopublicar sus escritos bajo el seudónimo Ekilorhe.

La adaptación de ‘fanfiction’ autopublicadas en Wattpad se ha convertido en un método recurrente y exitoso para la industria audiovisual, como ocurrió con el estreno de la saga ‘After’, de la estadounidense Anna Todd, aunque son pocas las producciones que llegan a las salas de cine, especialmente cuando se trata de autoras latinoamericanas.

Salvador derribó las fronteras al sumar más de 160 millones de lecturas en el sitio, donde narra el romance juvenil entre Hasley Weigel y Luke Howland, dos personajes que aprenden de las virtudes y las consecuencias del “primer amor”, a veces, admite la autora, con “actitudes tóxicas”.

“Creo que nadie nos enseña a amar por primera vez, por eso en el libro ellos cometen muchos errores”, argumenta sobre esta historia, que también fue publicada en formato físico por la editorial Penguin Random House.

Adaptación al cine

Aunque el romance entre Weigel (Eve Ryan) y Howland (Mikel Niso) fue ideado por una autora mexicana, la adaptación cinematográfica se ambientó en las playas de Vizcaya, en el País Vasco, y contó con un equipo creativo español encabezado por la directora Sonia Méndez y el guionista Javier Ruescas.

“Hubo opciones para que se hiciera en México, pero por azares del destino, o tal vez por falta de apoyo externo, no se concretó”, explica la autora, quien defiende que la adaptación de Ruescas “es bastante fiel” a la historia original, “un 80 %”, asegura.

Pese a las críticas de algunos seguidores a esta adaptación protagonizada por los españoles Ryan y Niso, confía en que será bien recibida por el público español, mexicano y peruano en la fecha de su próximo estreno, el 16 de abril.

El amor “contemporáneo”

Además de escritora, Salvador es una lectora asidua de novela romántica, por lo que entiende que, en estos tiempos apáticos y violentos, el público busca sentirse “vivo” a través del amor o “idealizar” el tipo de romance que anhela fuera de los límites de la no ficción.

También, aclara, “hay romances que al lector solo le gusta experimentar a través de los libros, principalmente los pasionales, porque son intensos y fugaces”.

Y destaca que, cuando estas historias se concentran en espacios digitales como Wattpad, la lectura se transforma en un “refugio” donde las personas pueden “compartir afinidades e incluso forjar una posible amistad”.

El universo de esta saga contará con cuatro volúmenes; el tercero se publicó recientemente bajo el título de ‘Boulevard: Antes de ella’ y se espera que la autora revele próximamente una bilogía, así como una novela juvenil que retratará la “ausencia paterna” en México. EFE

