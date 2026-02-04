‘De noche’, de Todd Haynes, iniciará su rodaje en marzo con Pedro Pascal como protagonista

Redacción Internacional, 4 feb (EFE).- ‘De noche’, el filme dirigido por Todd Haynes cuyo rodaje tuvo que ser suspendido por la salida de Joaquin Phoenix el año pasado, comenzará su rodaje en marzo con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, según ha anunciado en exclusiva Variety.

MK2 Films, la productora independiente francesa responsable de ‘Valor Sentimental’ de Joachim Trier y ‘El agente secreto’ de Kleber Mendonça Filho, financia la película y se encarga de sus ventas internacionales.

«De noche» narra la apasionada e inesperada historia de amor entre un policía (Pascal) y un profesor (Ramírez) en Los Ángeles en la década de 1930. Ambos se convierten en el blanco de la maquinaria política corrupta de la ciudad y se ven obligados a huir a México, donde se rodará la película.

«Esta historia, con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas, surge de una época —muy relevante para la nuestra— de corrupción doméstica, explotación racial y terrorismo global. Surge como un testimonio de los inexplicables poderes del deseo y el amor para sobrevivir y superar incluso las barreras humanas más paralizantes”, señala Haynes a Variety.

Haynes cuenta con títulos como ‘Carol’, ‘Secretos de un escándalo’ o ‘Lejos del Cielo’.EFE

