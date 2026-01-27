‘Dirty Dancing’ tendrá su esperada secuela con Jennifer Grey de nuevo como protagonista

2 minutos

Redacción Internacional, 27 ene (EFE).- ‘Dirty Dancing’, el clásico de 1987 con Jennifer Grey y Patrick Swayze como protagonistas, tendrá su esperada secuela, un proyecto anunciado en 2022 y sobre el que el estudio Lionsgate indicó este martes que sigue adelante.

Grey, de 65 años, retomará su papel de Frances ‘Baby’ Houseman, que en la cinta original era una adolescente de 17 años que se acababa enamorando de su profesor de baile (Swayze) durante sus vacaciones de verano.

La película recaudó 214 millones de dólares en la taquilla mundial (178 millones de euros), equivalentes a 608 millones de dólares en la actualidad (508 millones de euros), y ganó un Óscar a la mejor canción original por ‘(I’ve Had) The Time of My Life’.

En esta ocasión, según adelantó la revista especializada The Hollywood Reporter, Grey ejercerá además como productora ejecutiva. Swayze, que también alcanzó la fama con ese filme, falleció por un cáncer de páncreas en 2009.

«‘Dirty Dancing’ sigue siendo tan querida hoy como lo fue en su estreno. Sabíamos que hacía falta un grupo muy especial para que los fans aceptaran un regreso a (el resort) Kellerman. Estamos encantados de anunciar que hemos reunido al equipo perfecto para llevar esta película adelante», dice en un comunicado el presidente de Lionsgate Motion Picture Group, Adam Fogelson.

Grey añade que el papel de Baby siempre ha tenido un lugar «muy especial y significativo» en su corazón.

«Durante mucho tiempo me pregunté dónde estaría Baby años después y cómo sería su vida, pero costó tiempo reunir a las personas adecuadas en las que pudiera confiar para continuar con el legado de la película original», añade la actriz, que en su carrera incluye títulos como ‘Ferris Bueller’s Day Off’ (‘Todo en un día’, 1986) o ‘Red Dawn’ (‘Amanecer rojo’, 1984), donde coincidió con Swayze.

Desde el estreno de ‘Dirty Dancing’ en 1987 ha habido la precuela ‘Dirty Dancing: Havana Nights’ (2004), con el mexicano Diego Luna como protagonista, así como un musical para el teatro y una serie de televisión.

No está decidido aún quién dirigirá la secuela, ya que aunque en un primer momento se dijo que Jonathan Levine iba a estar al mando, este último figura ya solo como productor ejecutivo, según The Hollywood Reporter. EFE

