‘Esta Isla’, filme independiente que plasma el impacto del narcotráfico en Puerto Rico

Esther Alaejos

San Juan, 26 feb (EFE).- ‘Esta Isla’, película puertorriqueña pionera en ganar el John Cassavete Award del 2026 Film Independent Spirit Award, plasma el impacto que tienen el narcotráfico y la lacra de las armas en la vida de los jóvenes de Puerto Rico, donde llega a la gran pantalla el 19 de marzo.

«Hay muchos problemas que enfrentamos como sociedad y la película reconoce eso y, a la misma vez, ve la belleza en ese sacrificio, en esa lucha, y para mí eso es bien bonito, poder entender el valor que tenemos como sociedad», confiesa a EFE Cristian Carretero, director del filme junto con Lorraine Jones Molina, ambos condecorados como Mejores Nuevos Directores en el festival de Tribeca.

El largometraje, de 114 minutos, cuenta la historia de Bebo, un adolescente interpretado por Zion Ortiz, que vive con su hermano mayor Charlie y su abuela Aida en el residencial ‘Columbus Landing’ de Mayagüez, el segundo complejo de viviendas públicas que se construyó en el archipiélago, y que termina involucrado en el narcotráfico.

Numerosos jóvenes de estos residenciales caen en el narcotráfico y convierten estos lugares en puntos de venta de droga, como alternativa para salir de la pobreza en Puerto Rico, que es un Estado Libre Asociado a Estados Unidos.

Puerto Rico tiene una de las tasas de homicidios más altas entre las jurisdicciones de Estados Unidos. En 2025, se registraron más de 460 asesinatos, la mayoría de ellos por ajustes de cuentas ligados al narcotráfico.

«Pienso que muchas veces se quiere como tapar las historias, tapar las cosas que a lo mejor no nos gusta confrontar, pero es importante hablar de ellas», asevera Molina, agregando que el secreto del éxito que está teniendo la película emana de hacer latente el sufrimiento del pueblo debido al coloniaje, al narcotráfico y las armas.

«Cine con poco» es posible

‘Esta Isla’, que ha sido galardonada como la mejor película (en Film Independent Spirit Award) realizada con un presupuesto inferior a un millón de dólares, hace visible que hay espacio para el cine independiente puertorriqueño a nivel internacional, a pesar de no disponer de un gran presupuesto.

«Un espacio donde nunca ha entrado una película puertorriqueña. Nunca. Que entremos ahí por primera vez y que de una ganemos, realmente es una sensación muy loca, surreal. Pero me da mucha esperanza de que sí podemos alzar nuestras voces y ser escuchados», cuenta Molina.

El largometraje que, según explica, se hizo con «mucho amor, mucha pasión y mucho sacrificio», ha sido galardonado también como Mejor Cinematografía y Mención Especial del Jurado en el Festival de Tribeca y Mejor Película y Mejor Cinematografía en el Puerto Rico Film Festival.

Por su parte, Carretero, que es oriundo de Mayagüez, destaca la cinematografía de Cedric Xiong Lau, director de fotografía y de cine, nacido en Nueva York en el seno de una familia de Hong Kong, «con esta idea de colonialismo» que tiene con China, paralela al yugo colonial de Estados Unidos con Puerto Rico.

Apuesta por jóvenes promesas del cine puertorriqueño

Esta producción cinematográfica está protagonizada por Zion Ortiz, Fabiola Brown, Xavier Morales y Teófilo Torres, seleccionados entre más de trescientos actores que se presentaron al casting.

«Cuando vimos a Zion, vimos su entrega total y su vulnerabilidad frente a nosotros y la cámara, y cómo realmente estaba en el momento, o sea, no estaba actuando ni pensando en qué voy a decir, estaba ahí adentro, y nos sorprendió mucho», rememora Carretero.

El director también destaca que durante la grabación hubo «una dinámica entre los actores y los espacios, que básicamente resultó en la película», ambientada en los paisajes montañosos del centro de Puerto Rico y en la costa oeste.

Según Carretero, «un montón de producciones locales van a estar saliendo» y hay «mucho interés de la juventud también de estudiar cine», como ejemplo de ello menciona el debut de Residente como director y de Bad Bunny como protagonista en ‘Porto Rico’.

«Seguimos subiendo, antes en la música. Ya hemos sido históricamente exportadores de cultura y de música, pero ahora queremos tratar de hacer eso con el cine y entrar en ese diálogo internacional», sentencia Carretero, que confía en darle voz a la situación colonial de Puerto Rico a través del séptimo arte. EFE

