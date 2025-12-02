‘Eternity’, una fábula moderna que atrapó desde el primer momento a Elizabeth Olsen

Raúl Bobé

Londres, 2 dic (EFE).- ¿Y si después de la muerte uno tuviera que elegir con qué persona quieres pasar el resto de tu existencia? Este es el dilema esencial que propone ‘Eternity’, una fábula moderna sobre el amor y las decisiones vitales que llega este viernes a los cines en España. Una idea que atrapó desde el primer momento a su protagonista, Elizabeth Olsen.

«Pensé que el concepto era atemporal y sentí que era una película que mi madre podría haberme mostrado cuando era pequeña», confiesa la actriz estadounidense en una entrevista con EFE en Londres.

Olsen encabeza el reparto de esta comedia romántica, a cargo del director irlandés David Freyne (‘Dating Amber’), donde comparte pantalla -y un peculiar triángulo amoroso- con Miles Teller y Callum Turner.

‘Eternity’ imagina un universo en el que, después de la muerte, las almas recuperan el aspecto y la edad de su versión más feliz y tienen una semana para decidir dónde y con quién quieren pasar la eternidad. En esa especie de limbo, Joan (Olsen) tiene que elegir entre Larry (Teller), con quien ha construido una familia o Luke (Turner), su primer amor.

De enfrentarse a la misma disyuntiva que sus personajes, Teller dice que también esperaría «tanto como fuese necesario» por el amor de su vida. Olsen, en cambio, rechaza la idea: «Creo que esperar 67 años solo con la esperanza de que tal vez os crucéis es un poco exagerado».

«Una comedia con gran parte de corazón»

El guion de ‘Eternity’, de Pat Cunnane, estuvo varios años esperando en un cajón a ser producido, hasta que llegó a las manos de Freyne, que asegura que siempre había soñado con hacer una película sobre el más allá.

Mientras lo leía, al cineasta irlandés le empezaron a surgir de inmediato ideas sobre la estética de la película y bosquejó los escenarios antes de embarcarse, junto con Cunnane, en un proceso de escritura «muy divertido y sorprendentemente fácil».

La razón, dice Freyne, es que bajo todas las capas de surrealismo que envuelven la trama, en el fondo la película trata temas muy humanos y con los que cualquier persona se puede sentir identificada.

«Creo que todos hemos tenido más de un amor en nuestras vidas. Todos hemos vivido una vida y todos nos hemos planteado preguntas del tipo ‘¿Y sí…?’ Y la película era una manera de explorar todas estas cosas y cómo el amor cambia conforme envejecemos», cuenta.

Freyne también quiso explorar la idea de cómo las personas somos «una colección de recuerdos» y, con el paso del tiempo, «edulcoramos» la historia de nuestra vida omitiendo aquellos momentos que queremos olvidar.

En palabras de Teller, ‘Eternity’ es «una comedia con gran parte de corazón», pues el dilema amoroso de la protagonista se equilibra con una gran dosis de humor e incluso crítica social, en una combinación que recuerda por momentos a las series ‘The Good Place’ y ‘Upload’ o al filme ‘The Truman Show’ (‘El Show de Truman’).

En el limbo en el que transcurre la mayor parte de la película, un híbrido entre una terminal de aeropuerto y una feria de muestras, el cielo es una tela a la que se le ven las costuras y no es San Pedro el que te recibe, sino los llamados coordinadores de vida eterna, que te ofrecen un catálogo infinito de destinos en los poder pasar el resto de tu existencia.

«Me encantó cómo trataba la cultura en la que, de alguna manera, nos hemos convertido con estas eternidades siendo una continuación de este eterno infierno consumista en el que vivimos y que, cuando vas al más allá, no hay nada religioso, sino más consumismo», asevera Olsen.

En definitiva, ‘Eternity’ recuerda que nuestras decisiones, tanto en la vida como en el más allá, siempre buscan algo tan humano como inalcanzable: la felicidad. EFE

