‘Expediente Warren: El último rito’ impulsa la taquilla al recaudar 187 millones

Los Ángeles (EE.UU.), 8 sep (EFE).- ‘The Conjuring: Last Rites’ (Expediente Warren: El último rito), la cinta de terror sobrenatural dirigida por Michael Chaves y protagonizada por Vera Farmiga, se convirtió este fin de semana en el mejor estreno del género en lo que va de año y el tercero en la historia, con una recaudación de 104 millones de dólares en la taquilla internacional y de 83 en el mercado norteamericano, según la web especializada Box Office Mojo.

Variety precisó que se trata del mejor comienzo del año para una cinta de terror, por encima de ‘Final Destination: Bloodlines’ (Destino final: Lazos de sangre), que logró en mayo 51,6 millones de dólares en Estados Unidos y 102 millones a nivel internacional.

Asimismo, esta novena entrega del universo ‘The Conjuring’ se coronó como el tercer mejor estreno para una película de ese género en la historia después de otros dos títulos que también son de Warner Bros.: ‘It’ (2017), con 123 millones en EE.UU., e ‘It: Chapter II’ (2019), con 91.

Se esperaba que la película debutara con una recaudación estadounidense de 50 millones.

En el número dos se colocó este fin de semana la versión filmada del musical ‘Hamilton’, con 10 millones de dólares en EE.UU. y sin cifras todavía en el resto del mundo, seguida por ‘Weapons’, de Zach Cregger, que se encuentra en su quinta semana y lleva acumulado desde entonces 143 millones en EE.UU. y 108,5 en la taquilla internacional.

‘Freakier Friday’ (Ponte en mi lugar de nuevo), con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis y que también está en su quinta semana, aparece en el cuarto puesto de Box Office Mojo con 87,8 millones de dólares desde su estreno en EE.UU. y 55,1 en la recaudación global.

En el quinto lugar se situó ‘Caught Stealing’ (Bala perdida), con Austin Butler, que con los 3,2 millones recaudados este pasado fin de semana en Estados Unidos suma en el país 12,8 millones de dólares en sus dos primeras semanas en los cines, junto a otros 9,4 millones en el resto del mundo. EFE

