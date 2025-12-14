‘Generación Z’ protesta por tercera vez contra violencia en México, con menor convocatoria

Ciudad de México, 14 dic (EFE).- Alrededor de 300 personas del movimiento autodenominado ‘Generación Z’ se manifestaron este domingo en la Ciudad de México para «visibilizar la violencia cotidiana en el país», en una movilización de menor convocatoria que la realizada hace un mes, cuando una protesta similar derivó en disturbios en el Zócalo capitalino.

Esta fue la tercera ‘Marcha del Silencio por la Paz’ convocada en el último mes, tras el asesinato del alcalde de Uruapan, (Michoacán, oeste), Carlos Manzo, el 1 de noviembre, crimen que desató una ola de indignación por la violencia en el país.

«Carlos Manzo vive, la lucha sigue y sigue», se escuchaba entre las consignas de los asistentes.

Tras marchar desde el Ángel de la Independencia, en la céntrica avenida Paseo de la Reforma, los manifestantes llegaron al Zócalo sin incidentes, a diferencia de la primera protesta del 15 de noviembre que terminó con disturbios frente al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo.

Entre sus pancartas, se leían frases como: «Los jóvenes somos el presente. Muera el mal gobierno» y «Mr. Trump. Thanks a lot for kicking Morenas’ ass». (Trump, gracias por patearle el trasero a Morena -partido gobernante en México-)».

Antes de llegar al Zócalo, los manifestantes hicieron una parada a la altura de Bellas Artes, donde leyeron un pronunciamiento colectivo.

«Estamos en contra de la falta de respuesta por parte de las autoridades para dar una solución contundente a la crisis que seguimos viviendo», expuso uno de los voceros.

El joven agregó que los temas que más les «duelen» son la violencia persistente y la crisis de personas desaparecidas en el país, que ya supera los 130.000 casos.

Asimismo, reconoció que aunque esta marcha no convocó a tantas personas como hace un mes, «en redes sociales somos miles».

La protesta de la ‘Generación Z’ en México no estuvo marcada por la edad, como ha ocurrido en otras partes del mundo, sino por el llamamiento a «no olvidar» a las víctimas de la violencia, un problema que persiste a pesar del cambio de gobierno que vivió México en 2018 con la llegada al poder del expresidente López Obrador (2018-2024), a quien sucedió Claudia Sheinbaum. EFE

