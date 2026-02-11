‘Goat’, la cinta de animación que aterriza en Suramérica con acento latino

David Álvarez

Ciudad de México, 11 feb (EFE),- Si algo distingue al trabajo del doblaje latinoamericano en las películas de animación es su tropicalización, ese proceso en el que actores adaptan producciones extranjeras con referencias a la cultura latina, y convierten cintas como ‘Goat’ en historias que podrían estar sucediendo en Ciudad de México o Bogotá, explican sus profesionales a EFE.

«Todavía tenemos chance (oportunidad) de meterle un poquito de mano, un poquito de chiste, un poquito de nuestra esencia. El tono, en cómo dices las cosas, es lo que llamamos en México ‘jiribilla’”, detalla Emmanuel Bernal, actor de doblaje de Will Cabrera, el protagonista de ‘Goat’, que se estrena este jueves en salas de Latinoamérica y diferentes partes del mundo.

En ‘Goat: La cabra que cambió el juego’, Bernal da voz a una cabra que sueña con lograr ser jugador de rugibol, un deporte muy similar al baloncesto y en el que si eres de baja estatura es difícil que puedas competir, aunque en este caso, en vez de enfrentar los 2,16 metros de Pau Gasol o Shaquille O´Neal tendrá que competir con una jirafa o una avestruz.

No preocupa IA

El sector de la animación está siempre pendiente de las últimas tendencias y tecnologías para cada vez hacer sus películas más impresionantes, por ello, la Inteligencia Artificial (IA) está cada vez más presente no solo en la producción, sino que en el trabajo de los doblajes en español, aunque el cast mexicano de ‘Goat’ no se muestra muy preocupado por este avance.

«La IA nunca va a poder ser un ser humano, prestar una voz es darle esa esencia, es darle vida a un personaje. Podrá a lo mejor tener un parecido con tu tono, pero un personaje no es nada más tener una voz, es darle vida, y eso en ningún momento se va a poder reemplazar», argumenta la actriz e influencer Carolina Díaz.

Además, para otro de los miembros del reparto, Daniel Sosa, la IA tiene el defecto de tener una «perfección horrible», una falla que es justo lo contrario a lo que es la comedia, que vive «del error, de ser imprecisa».

Normalmente cuando una producción de este calibre llega al continente, un director de producción (en este caso Jesús Guzmán) trabaja el guion y lo adapta en una versión que será escuchada en todo el Latinoamérica y en ese punto, enfatiza Bernal, «entra la creatividad y la chispa».

«Es algo que distingue al mexicano. Esa salsa que le pone a sus tacos, ese folclor», puntualiza el actor.

Al igual que Will, la cabra protagonista, los actores de doblaje sienten que cada vez es más alta la cima que hay que escalar para poder llegar a convertirse en profesionales de la interpretación, aunque se identifican con el mensaje de la producción, que «no importa la edad que tengas mientras tengas un sueño y tengas la energía y la motivación para hacerlo».

«He batallado bastante en mi carrera para estar hoy aquí. Se dice sencillo estar más de 20 años en algún medio o trabajo, pero todo eso lleva muchísima preparación y errores (…) Me reflejo bastante con Will, es una fuente de inspiración y espero que a bastantes personas les llegue el mensaje”, concluye Bernal. EFE

