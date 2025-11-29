‘Hacktivistas’ detectan grupos en Telegram y Facebook con fotos íntimas de niñas en México

3 minutos

Oaxaca, (México), 29 nov (EFE).- Una agrupación de ‘hacktivistas’ (activistas digitales) identificó dos grupos de Telegram y Facebook con miles de usuarios que comparten contenido íntimo sexual sin el consentimiento de decenas de adolescentes, dijo a EFE el fundador del Colectivo DLR, Andy Torres.

El primer grupo, identificado como ‘Filtrados’, está compuesto por 325 usuarios en Telegram que han compartido imágenes de niñas de entre 13 y 14 años de edad, desde hace tres meses en la ciudad de Oaxaca, sur de México.

Según Torres, fundador del colectivo especializado en identificar y eliminar perfiles, páginas y grupos que comparten contenido íntimo sin consentimiento de la víctima, se tiene evidencia de que ‘Filtrados’ está conformado por familiares cercanos a las menores, como papás, padrastros o primos.

“Ellos mismos confirman en publicaciones que a quien publican es un hijastra o una hija. Alguien mencionó que tenía una relación como primo(…) todos tienen un vínculo familiar con la menor que ha sido violentada, y pues se entiende porque la verdad es que (por) el tipo de imagen se ve que la persona debe tener acceso completamente al hogar y en cualquier momento al menor”, señaló Torres.

El ‘hacktivista’ explicó que las fotos están tomadas de cerca, cuando las víctimas están dormidas o en el baño, es decir, en la intimidad de su casa, sin que ellas sepan que las están fotografiando.

También advirtió de que las adolescentes están en riesgo de ser agredidas sexualmente por la vulnerabilidad en la que se encuentran, que se observa en las imágenes.

Este grupo ya está siendo investigado por la Fiscalía General de Oaxaca, la cual está integrando las averiguaciones del caso y trabaja para detectar a los presuntos pedófilos, tras reunirse con los ‘hacktivistas’ que compartieron toda la información detectada hace una semana.

El segundo grupo, llamado ‘Las princesas de papá’, fue detectado el viernes en Facebook, integrado por más de 20.000 usuarios que comparten imágenes de decenas de víctimas menores de edad, precisó Torres.

Torres señaló que se cree que en este grupo están involucrados un doctor y un policía en funciones, además de que existen perfiles falsos de mujeres, lo que permite a los involucrados evadir su identidad, de acuerdo con la experiencia del activista digital.

DLR funciona desde 2020, detectando grupos en redes sociales que incurren en violencia digital, además de dar conferencias y asesorías en escuelas, instituciones públicas y privadas, así como atención personalizada víctimas de acoso y violencia digital.

Los ‘hacktivistas’, cuentan con una lista digital de acceso público en su canal de Telegram para exponer la identidad de los agresores y los motivos por los que fueron incluidos con información verificada y obtenida a través de protocolos de investigación digital: https://t.me/listadeagresoresoaxaca.De acuerdo con un recuento hemerográfico de Colectiva Consorcio Oaxaca, de enero a noviembre de 2025, se contabilizaron 37 delitos sexuales a menores de 2 a 17 años, en este estado. EFE

