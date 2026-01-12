‘Kpop Demon Hunters’ continúa su carrera triunfal con dos Globos de Oro

1 minuto

Beverly Hills (EE.UU.), 11 ene (EFE).- El fenómeno musical ‘Kpop Demon Hunters’ continuó este domingo con su carrera triunfal y se alzó con dos premios, mejor canción original para ‘Golden’ y mejor película de animación, en la 83ª edición de los Globos de Oro.

La película, producida por Sony y distribuida por Netflix, se ha convertido en todo un fenómeno fan entre el público infantil y adolescente en todo el mundo.

Los premios de los Globos de Oro se suman a los que consiguió en los Critics Choice Awards y ha logrado imponerse a películas como ‘Zootopia 2’ (‘Zootrópolis 2’), la segunda película más taquillera de 2025.

La cinta animada retrata las aventuras de las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey que, cuando no están llenando estadios con sus conciertos, usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

La película está dirigida por la coreana Maggie Kang (que también firma el guión) y Chris Appelhans. Y su éxito ha llevado a Neflix a anunciado ya una secuela para 2029.

Uno de sus elementos de mayor éxito es su música, que se ha colocado entre las más escuchadas en todo el mundo, especialmente el tema principal, ‘Golden’, compuesto por Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Park Hong Jun, con letra de Kim Eun-Jae y Mark Sonnenblick. EFE

csr/agf

(foto)(vídeo)