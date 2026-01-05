‘KPop Demon Hunters’ y ‘Elio’ lideran las nominaciones de los Premios Annie de animación

Los Ángeles (EE.UU.), 5 ene (EFE).- El fenómeno global de Netflix ‘KPop Demon Hunters’ y la historia de Pixar sobre un niño que va al espacio, ‘Elio’, encabezan las nominaciones de los Premios Annie de animación, con diez cada una.

Ambas películas coinciden en categorías como mejor película, en la que también compiten contra títulos como ‘Little Amélie or the Character of Rain, ‘The Bad Guys 2’ y ‘Zootopia 2’, además de mejores efectos visuales, mejor animación de personaje, mejor diseño de personajes, mejor música, mejor diseño de producción o mejor doblaje.

Además, el largometraje sobre las superestrellas cazadoras de demonios dirigido por Maggie Kang y Chris Appelhans también competirá por el premio a mejor dirección junto a ‘Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc’, de Tatsuya Yoshihara; ‘Little Amélie or the Character of Rain’, de Maïlys Vallade, y Liane-Cho Han; ‘Arco’, de Ugo Bienvenu, Adam Sillard y Anaëlle Saba; y ‘Scarlet’, de Mamoru Hosoda.

La película mexicana ‘Soy Frankelda’ de los hermanos Roy y Arturo Ambriz consiguió una nominación a mejor película independiente, junto a filmes como ‘Arco’, ‘A Magnificent Life’, ‘Lost In Starlight’ y ‘Scarlet’.

La película de ‘stop-motion’, respaldada por Guillermo del Toro, sigue a una escritora mexicana del siglo XIX que se convierte en un fantasma para viajar a su propio subconsciente, un reino de fantasía habitado por los monstruos de sus historias de terror.

En el ámbito televisivo, ‘Win or Lose’, de Pixar, obtuvo seis nominaciones, incluyendo la de mejor serie limitada de televisión/medios en la que también compiten: ‘Asterix & Obelix: The Big Fight’, ‘Eyes of Wakanda’, ‘Marvel Zombies’ y ‘Star Wars: Visions – Volume 3’.

Mientras que ‘Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles’, de Nickelodeon, competirá en tres categorías, entre ellas, mejor programa de televisión/medios infantil junto a ‘My Melody & Kuromi’, ‘Spice Frontier: Escape From Veltegar’, ‘The Wonderfully Weird World of Gumball’ y ‘Wylde Pak’.

La 53ª edición de los Premios Annie, conocidos como los Óscar de la animación y que son concedidos por la Asociación Internacional de Películas Animadas, se celebrará el sábado 21 de febrero en Los Ángeles, California. EFE

