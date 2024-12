‘La habitación de al lado’ y ‘Emilia Pérez’, el duelo de los Premios de Cine Europeo

3 minutos

Alicia García de Francisco

Lucerna (Suiza), 7 dic (EFE).- ‘La habitación de al lado’, de Pedro Almodóvar, y ‘Emilia Pérez’, del francés Jacques Audiard, protagonizan este sábado un interesante duelo en los Premios de Cine Europeo a cuya gala en Lucerna (Suiza) llegan con cuatro nominaciones cada una en las mismas categorías.

Mejor película, dirección, guion (en ambos casos de los directores) y actriz -Tilda Swinton en la cinta de Almodóvar y Karla Sofía Gascón en la de Audiard- son las cuatro candidaturas en las que se enfrentarán estas dos cintas, dos de las más premiadas de la temporada.

Si la de Almodóvar se llevó el León de Oro de Venecia, la de Audiard consiguió el Premio del Jurado de Cannes, donde también se reconoció el trabajo de las actrices: Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gómez y Adriana Paz.

‘La habitación de al lado’ es el primer largometraje rodado en inglés por Almodóvar y adapta la novela ‘What Are You Going Through’, de Sigrid Nunez, la historia de una reportera de guerra (Swinton) que se enfrenta al final de su vida acompañada por una amiga (Julianne Moore).

Mientras que ‘Emilia Pérez’ es una de las películas más sorprendentes del año, un musical sobre un narcotraficante mexicano que transiciona a mujer, rodada en español e inglés.

Son las dos grandes favoritas y la única cinta que parece con posibilidades de aguarles la fiesta es ‘The Seed of the Sacred Fig’ (‘La semilla de la higuera sagrada’), del iraní Mohammad Rasoulof, Premio Especial del Jurado en Cannes y representante de Alemania en los Óscar.

Almodóvar, Audiard y Rasoulof optan además al premio a mejor dirección junto a la británica Andrea Arnold por ‘Bird’, y la italiana Maura Delpero por ‘Vermiglio’.

Y también al de mejor guion, categoría en la que compiten con Magnus von Horn y Line Langebek por ‘The Girl with the Needle’ y Coralie Fargeat por ‘La sustancia’.

Esta última cinta, protagonizada por Demi Moore, o el documental ‘Dahomey’, de Mati Diop, son otros de los 15 títulos candidatos a mejor película, un listado que este año incluye también las cinco nominadas en animación y las cinco documentales.

Las cintas animadas españolas ‘Dispararon al pianista’, de Fernando Trueba y Javier Mariscal, y ‘El sueño de la sultana’, de Isabel Herguera, están en esa situación de doble nominación junto a ‘Flow’, de Gints Zilbalodis; ‘Living Large’, de Kristina Dufková, y ‘Savages’, de Claude Barras.

En las categorías de interpretación, Gascón y Swinton se enfrentarán por el premio a mejor actriz a Renate Reinsve, por ‘Armand’, y Trine Dyrholm y Vic Carmen Sonne, ambas por ‘The Girl with the Needle’.

En el apartado masculino los favoritos son Ralph Fiennes, por ‘Cónclave’, y Daniel Craig, por ‘Queer’, en una categoría en la que también están nominados Franz Rogowski (‘Bird’), Lars Eidinger (‘Dying’) y Abou Sangare (‘Souleymane’s story’).

En la gala de los 37 Premios del Cine Europeo, la actriz Isabella Rossellini recibirá por «su excepcional trayectoria» el galardón al Logro Europeo en el Cine Mundial.

Y Wim Wenders, uno de los miembros fundadores de la Academia de Cine Europeo, que presidió entre 1990 y 1995, recibirá el Premio a la Trayectoria por su excelente trabajo y por seguir «explorando y experimentando con un ojo curioso y una mente abierta». EFE

