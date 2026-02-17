‘Luzia’, el espectáculo del Circo del Sol que homenajea a México, abre en Florida

Miami (EE.UU.), 17 feb (EFE).- El espectáculo del Circo del Sol ‘Luzia’, inspirado en la cultura y la historia mexicana, abrirá este jueves en Florida su gira de 2026 después de haber cautivado con sus colores vivos y sus coreografías únicas a miles de espectadores en Nueva York y en Washington DC el año pasado.

‘Luzia’, una palabra que nace de la unión de luz y lluvia -dos de sus elementos esenciales- se define como «un sueño despierto» que rinde homenaje a México a través de vibrantes escenografías y una música inspirada en los enérgicos ritmos del norteño y en las melodías flamencas del huapango, señaló la organización.

El vestuario y las acrobacias también son un guiño a la cultura mexicana, con especial atención a su mitología y a su fauna salvaje.

Más de 120 personas diferentes, incluyendo 47 artistas, participan en la función, que es la primera del Circo del Sol en emplear lluvia artificial en el interior de una carpa.

Lo hace a través de un sistema de agua de 10.000 litros bajo el suelo del escenario y 174 boquillas sobre el escenario que se abren y cierran casi 200 veces por segundo, para crear imágenes y patrones durante el espectáculo.

Además de la lluvia, la noción de monumentalidad es otro de los aspectos fundamentales del espectáculo, que recrea «la belleza de los paisajes, bosques y naturaleza» de México, según el Circo del Sol.

La velocidad es también un elemento clave, inspirada en la habilidad del pueblo indígena de los tarahumaras, «quienes realizan esfuerzos aparentemente sobrehumanos a diario, obteniendo fuerza de sus prácticas y perspectivas espirituales».

En este sentido, la función incluye saltos con aro, trapecio, equilibristas, correas aéreas, columpio a columpio o contorsionistas, como el mundialmente famoso Aleksei Goloborodko.

Dirigida por Daniele Finzi Pasca, la actuación podrá disfrutarse en la gran carpa de Gulfstream Park, en la ciudad de Hollywood, al norte de Miami, del 19 de febrero al 25 de abril.

La parada en Florida será la primera de la gira en 2026, que durante este año visitará la localidad de Oaks, al noroeste de Filadelfia, en Pensilvania, y las ciudades canadienses de Toronto, Ottawa y Vancouver.

En 2025, el espectáculo llevó la cultura y la tradición mexicana por las carpas de Nueva York, Montreal, Washington DC y Atlanta.

‘Luzia’ fue presentada por primera vez en 2016 en Montreal y es la 38ª producción de la enorme compañía del Circo del Sol. EFE

