‘Nosotros, mi papá y el perro’: película ecuatoriana que convierte la crisis en carcajadas

3 minutos

Susana Madera

Quito, 28 ene (EFE).- La crisis de la mediana edad se convierte en carcajadas y reflexión en ‘Nosotros, mi papá y el perro’, la nueva película ecuatoriana que, desde una mirada masculina, toca fibras íntimas sobre el envejecimiento, las relaciones familiares y las diferencias generacionales.

Como un espejo de lo que ocurre en la sociedad, Pablo Arturo Suárez, productor y director de la película que se estrenará el 5 de febrero, lleva a la pantalla grande una realidad «de la que se habla poco»: la crisis de la mediana edad en los hombres.

Producida hace cinco años, la obra aborda las dinámicas familiares latinas y las diferencias generacionales, personificadas en un padre, y un hijo, que se quedó en el país a cuidarlo, y otro, que regresa tras haber viajado una década por Europa.

«Esta película en particular está muy ligada a las dinámicas masculinas dentro de la familia» mientras los personajes femeninos «tienen las cosas súper claras y ayudan encaminar» todo, explicó Suárez a EFE al hablar de un «reflejo de las dinámicas en las familias en esa etapa tan particular» de la mediana edad.

La comedia -construida sobre un trasfondo dramático- gira en torno a Sebastián, quien se replantea la vida al perder su trabajo a los 40 años, y a la vez enfrenta un choque generacional con su hijo adolescente, al que le inculca la importancia del estudio clásico, mientras él sueña con ser ‘youtuber’ y vivir en el mundo digital.

Pese a todas las diferencias familiares, la película enfatiza en que, «a la final, hay más puntos de encuentro que de desencuentro», dice al añadir que en el transcurso de la obra hay un personaje «que no se le ve, pero que está presente»: la madre fallecida.

Está en los diálogos, el duelo, los recuerdos, y, simbólicamente, en el perro, que ella llevó a la casa.

«Es un perro adulto, en sus últimos días, que les acompaña, les observa y que, simbólicamente, habla del paso del tiempo», explicó.

Humor negro

«No hay mejor manera de hablar de la vida que riéndose», recalcó al aludir el humor negro que marca el guión, porque «reírnos de eso que nos va pasando nos permite aligerar un poco el camino».

Suárez quiso que la película llegue a un público amplio y, a través de la comedia, generar un debate sobre temas profundos, como las relaciones familiares y las crisis de la edad.

«Es muy importante hablar de las familias porque es lo que nos marca», sostuvo al señalar la necesidad de entender al otro.

Profundamente ecuatoriana

Premiada en EE.UU. y Chile, la película conquistó a distintos festivales gracias a su temática universal, pero, sobre todo, por la representación de «las dinámicas familiares latinas»: el trato entre los personajes, la forma de hablar, la convivencia bajo un mismo techo y peculiares chistes de la idiosincrasia local.

Con excepción de unas escenas rodadas en la provincia costera de Manabí, la película se desarrolla en la capital Quito, una ciudad que combina sus calles coloniales con la vitalidad de sus barrios modernos, convirtiéndose en un «personaje importante» dentro de la trama.

Actores y actrices ecuatorianos, así como una rusa, conforman el elenco de la película que se financió con fondos propios y patrocinios de empresas privadas.

Creador de series y proyectos entre documentales y ficción para televisión, Suárez, de 39 años, estrena su segundo largometraje diez años después de ‘Tan distintos’, lo que revela «el viaje que es hacer cine en este país», concluyó. EFE

sm/fgg/seo

(foto)(video)