‘Romería’, de Carla Simón, vence la 35º edición del festival del cine español de Nantes

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París, 29 mar (EFE).- La película ‘Romería’, de Carla Simón, fue este domingo declarada vencedora de la edición 35º del Festival de Cine Español de Nantes (FCEN), en el oeste de Francia, en el que también resultaron premiados el actor José Ramón Soroiz y la directora Isabel Coixet.

Competidora en la sección oficial del festival de Cannes de 2025, la cinta de la catalana Simón, de 39 años, fue galardonada con el premio Julio Verne por su «lenguaje visual y el minucioso desarrollo de una experiencia traumática» que acaba por dar «giros inesperados».

‘Romería’ se impuso a otros seis largos en competición: ‘El mal’, de Juanma Bajo Ulloa; ‘La buena letra’, de Celia Rico; ‘Maspalomas’, de José Mari Goenaga y Aitor Arregi; ‘Siempre es invierno’, de David Trueba; ‘Tres adioses’, de Isabel Coixet, y ‘Una quinta portuguesa’, de Avelina Prat.

El vasco Soroiz, de 75 años, se alzó con el premio del jurado por haber interpretado a un personaje que no encaja del todo en el mundo «con gran delicadeza, gestos sutiles y la voluntad de mostrarse tal y como es».

Coixet, de 65 años y reconocida autora de cintas como ‘La vida secreta de las palabras’ (2005), ‘Cosas que nunca te dije’ (1996) o ‘el Mapa de los Sonidos de Tokio’ (2009), consigue en ‘Tres adioses’ «desbordar» las expectativas y hacer seguir «a la protagonista con sentimientos a veces ambiguos, pero siempre con ternura».

Fueron además galardonados en Nantes ‘La Furia’, de Gemma Blasco, como mejor ópera prima, mientras que el mejor documental recayó en ‘Una película de miedo’, de Sergio Oksman. En los cortometrajes, salieron vencedores ‘Timecode’, de Juanjo Giménez, y ‘Ciudad sin sueño’, de Guillermo Galoe.

En esta 35º edición del certamen, el cineasta Rodrigo Sorogoyen fue el invitado de honor y por ello se exhibieron películas de su cosecha como ‘As bestas’, ‘El reino’ o ‘Stockholm’. EFE

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