‘Vix Micro’, la plataforma mexicana de video que apuesta por contenidos cortos en vertical

David Álvarez

Ciudad de México, 8 mar (EFE).- Las redes sociales han transformado la manera en la que se consume contenido, no solo por el uso del teléfono móvil, sino porque se han cambiado las pantallas horizontales de las salas de cine o la televisión por las de seis pulgadas verticales de un celular, una tendencia que originó el nacimiento de ‘Vix Micro’, una plataforma de streaming dedicada exclusivamente a contenidos en este formato.

“Es increíble la facilidad que te da una micro a la hora de verla, ya no necesitas esperar a llegar a tu casa para ver una serie larga, lo puedes ver en la fila del supermercado o cuando está en el Uber”, explica a EFE Priscilla Valverde, protagonista de ‘La cocinera que conquistó al presidente’, uno de las primeras series de la plataforma.

Un capítulo de una ‘micro’ dura entre 1 y 2 minutos, pero según la actriz en ese tiempo se puede contar una historia que mantenga la atención y “el drama y suspenso necesario” como cualquier otro tipo de producción de televisión.

Para la natural de Acapulco, en el sur de México, estos contenidos no vienen a sustituir al cine o la televisión, sino que los microcontenidos nacen de la evolución que está sufriendo la sociedad cada vez más acelerada.

“Nos tenemos que adaptar a todos los nuevos ritmos y estilos de vida que tenemos, que son completamente diferentes a los de antes. Entonces lo que consumimos también, y los contenidos y las redes sociales no son la excepción”, expresa.

Este cambio fue detectado hace varios años por Damián Villar, director general de Contenidos y Producción de TelevisaUnivision, propietaria de ViX, y pionera junto a productores chinos y cadenas internacionales como la BBC en el desarrollo de contenidos en formato vertical, disponibles desde hace meses en la plataforma de la compañía mexicana.

“Es un atractivo para que los más jóvenes se acerquen y vean nuestros contenidos originales, el fútbol mexicano (…) Principalmente nos está viendo gente de la generación Z, latina y adultos jóvenes entre 24 y 35 años”, sentencia el directivo.

Una respuesta que el propio Villar califica como “sorprendente”, ya que antes del lanzamiento oficial de la plataforma a finales de febrero de este año, ya alcanzaban más de 500 millones de reproducciones globales y más de 80 millones de minutos vistos, cifras considerables para la cantidad de contenidos que habían producido.

“Empezamos con tan solo seis microcontenidos, y luego fuimos subiendo la producción a uno por semana, hasta el día de hoy que tenemos 52”, puntualiza.

Con más de 10 equipos de producción trabajando en la plataforma de ‘Vix Micro’ y más de 50 escritores, Villar no niega que la competencia en este sector se centrará en el volumen, aunque no tiene tan claro de si la Inteligencia Artificial (IA) pueda producir por sí sola estos contenidos para acelerar procesos.

“Nos estamos apoyando en la IA y ya hemos hecho alguna producción con ella en la que nos ayuda con algunas locaciones, pero no necesariamente es más rápido”, advierte.

“Nosotros hemos hecho alguna prueba y con el aprendizaje en contenidos verticales que estamos teniendo podemos hacer una producción sin IA en tres días”, precisa.

Y es que la velocidad de producción es uno de los principales factores en los que apunta “aún hay margen de mejora”, sobre todo para poder lograr el objetivo de ViX Micro de tener 100 producciones para finales de 2026 o principios de 2027. EFE

