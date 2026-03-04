Àlex Ollé revivirá la tragedia de ‘Los persas’ en el teatro griego de Siracusa

Roma, 4 mar (EFE).- El director español Àlex Ollé revivirá en la próxima temporada del teatro griego de Siracusa la tragedia de ‘Los Persas’ de Esquilo, según han anunciado este miércoles sus organizadores, casualmente en plena guerra en la actual Irán.

La temporada estival de este teatro siciliano tendrá lugar del 13 de abril al 28 de junio para hablar al mundo actual desde sus tablas mediante numerosas obras de autores clásicos como Sófocles, Homero, Eurípides y Esquilo.

Ollé, uno de los fundadores de La Fura dels Baus, llevará a escena el 13 de junio la obra ‘Los Persas’, escrita por Esquilo en el siglo V a.C, la era de esplendor helénica, para evocar el triste destino de los persas derrotados en la batalla de Salamina a manos griegas.

Esta antiquísima pieza teatral fue elegida hace años para poder asignársela a un director de prestigio pero su anuncio ha tenido lugar, casualmente, en medio de la reciente guerra entre Irán, la nación persa, y Estados Unidos e Israel.

«Interpretar hoy ‘Los Persas’ significa revivir un texto antiguo que todavía habla de nuestro presente: guerras, política, poder y dolor colectivo», ha asegurado Ollé en un comunicado.

Por otro lado, el teatro acogerá el 8 de mayo la representación de ‘Alcestis’, una de las obras de Eurípides que han sobrevivido al tiempo y que será dirigida por Filippo Dini.

Un día después, el 9 de mayo, será el momento de la ‘Antígona’ de Sófocles, la colisión entre la conciencia y la ley en la corte del rey Edipo que cerrará el ‘ciclo tebano’ del canadiense Robert Carsen.

Y, como no podía ser de otra manera, Siracusa también viajará con la ‘Iliada’ de Homero durante cuatro noches, del 13 al 16 de abril.

El teatro griego de Siracusa, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representa el mayor ejemplo de arquitectura teatral del Occidente helénico, pues esta ciudad en el centro del Mediterráneo fue fundada por colonos griegos de Corinto en el año 734 a.C.

Casi totalmente excavado en la roca, durante los siglos fue utilizado para obras teatrales pero también como parlamento, para las asambleas populares de la ciudad.

Adaptado para espectáculos circenses en época romana, cayó en el abandono e incluso en el siglo XVI, en tiempos de Carlos V, fue usado de cantera para las fortificaciones que aún coronan la ciudad. EFE

