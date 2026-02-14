África quiere reforzar su integración económica y política en un mundo convulso

5 minutos

Adís Abeba, 14 feb (EFE).- África debe fortalecer su integración política y económica, desarrollar sus infraestructuras y beneficiarse de las riquezas que alberga su suelo, frente a un contexto global convulso, afirmaron este sábado los asistentes a la primera jornada de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la Unión Africana (UA) en Adís Abeba.

«La convulsión en el orden internacional sin duda tiene un impacto significativo en los asuntos del continente, sin mencionar la recurrente injerencia de actores externos en nuestros asuntos», señaló el presidente de la Comisión (secretariado) de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, en la sede de la organización en la capital etíope.

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asisten a la cumbre de la UA este sábado y domingo para abordar asuntos candentes como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de los múltiples conflictos que sacuden países como Sudán o la República Democrática del Congo (RDC).

Además de los líderes africanos, entre los asistentes a la apertura de la reunión estaban la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que intervino en la inauguración como invitada de honor; el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; y el primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa.

Ante los desafíos a los que se enfrenta el multilateralismo y el auge del proteccionismo, «África debe fortalecerse acelerando sus programas de integración política y económica» y «las instituciones panafricanas deben redoblar sus esfuerzos y determinación», aseveró Youssouf.

En este sentido, el jefe de Estado de Angola y, hasta este sábado, presidente de turno de la UA, João Lourenço, destacó que es necesario «acelerar» la implementación del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano (AfCFTA, en inglés), lanzado en 2019, «como un verdadero motor de la transformación económica y social de África».

Sin embargo, «el desarrollo sostenible es inseparable de la estabilidad y la paz duradera», dijo Lourenço, al subrayar la necesidad de conseguir paz en países como Sudán o la RDC, mientras el terrorismo se expande en Burkina Faso, Níger, Nigeria o Somalia, entre otros.

Lourenço entregó el relevo a su homólogo de Burundi, Évariste Ndayishimiye, quien afirmó que «en un entorno complejo, el multilateralismo sigue siendo fundamental para la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible».

África y Europa

Meloni habló en la sede de la UA tras presidir este viernes también en Adís Abeba la segunda edición de la cumbre Italia-África (la primera en el continente) para evaluar el progreso del Plan Mattei, el gran programa italiano de inversiones en África.

Tras dos años de despliegue y una inversión inicial de 5.500 millones de euros, se trata de su gran apuesta estratégica para liderar el desarrollo en África y frenar la inmigración irregular hacia Europa.

En su discurso el sábado, la mandataria italiana aseveró ante los líderes africanos que «el futuro de Italia y Europa también depende de una África segura, próspera y en paz».

Con el Plan Mattei, destacó, Roma quiere «garantizar que los hombres y mujeres de este continente tengan (…) la libertad de elegir permanecer en su país (…) sin verse obligados a abandonarlo».

Entre las propuestas del Gobierno italiano, Meloni anunció un programa para convertir en inversiones la deuda de los países más vulnerables.

Soberanía africana

Por su lado, el secretario general de la ONU defendió en su intervención que es necesario «garantizar que los países africanos se beneficien primera y plenamente de sus minerales críticos, mediante cadenas de valor y procesos de manufactura justos y sostenibles».

«Basta de saqueo. Basta de explotación», zanjó, en medio de la creciente competencia geopolítica global por los recursos africanos.

Guterres aseguró que África será una prioridad para la ONU al menos hasta el fin de su mandato al final de este año y reiteró su llamamiento a reformar la «arquitectura financiera global para garantizar que los países en desarrollo tengan una voz».

En una rueda de prensa posterior, celebró el anuncio de China de este mismo sábado de que eliminará sus aranceles para 53 países africanos (todos los estados soberanos del continente menos uno, Esuatini) a partir del próximo mayo y animó a todos los países desarrollados a adoptar esta medida.

En los márgenes de la cumbre, se produjeron diversos encuentros bilaterales y se firmaron varios memorandos de entendimiento.

Con uno de ellos, por ejemplo, los gobiernos africanos y sus socios internacionales reafirmaron su objetivo de que al menos un 40 % de los productos sanitarios usados en África sean fabricados en el continente para 2040.

En otro caso, la UA, la Agencia de la Energía Nuclear (AEN) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Comisión Africana de Energía Nuclear (AFCONE) acordaron «impulsar la aplicación pacífica de la ciencia y la tecnología nucleares al desarrollo socioeconómico de África». EFE

ag-lbg/ad

(foto) (vídeo)