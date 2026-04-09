África registra en 2026 menos de la mitad de los casos de cólera del mismo periodo de 2025

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Nairobi, 9 abr (EFE).- África ha registrado en lo que va de año menos de la mitad de los casos de cólera del mismo periodo de 2025, si bien el continente sigue registrando el 99 % de las muertes y el 59 % de los casos de al enfermedad este año, informó este jueves la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA).

«Hay una mejora en la respuesta al cólera, en el número de casos que estamos viendo (…) Al ver la evolución de diferentes países, se puede observar que la mayoría de los casos están disminuyendo o se están estabilizando», afirmó en una rueda de prensa virtual el responsable adjunto de incidentes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), Yap Boum.

«Pero recordemos que nuestro objetivo es la eliminación del cólera», añadió.

Boum detalló que, en lo que va de año, se han registrado en África un total de 30.940 casos, menos de la mitad de los registrados en el mismo periodo de 2025 (77.861), 2024 (70.677) y 2023 (84.918).

Y se han documentado 621 muertes, una cifra que, si bien muy por debajo de los 1.645 fallecimientos registrados en el mismo periodo de 2025, sitúa la tasa de mortalidad en un 2 %, un porcentaje «todavía alto», de acuerdo al experto.

Según los datos de los CDC de África, dos países -la República Democrática del Congo (RDC) y Mozambique- representan el 80 % de todas las infecciones en el continente en lo que va de 2026 (59 % y 21 %, respectivamente), mientras solo la RDC acoge el 84 % de todas las muertes.

El año pasado, el continente africano superó el récord de contagios por cólera registrados en 2024, con unos 262.300 casos confirmados y unos 5.900 fallecimientos por la enfermedad.

Esta enfermedad diarreica aguda es causada por la ingesta de alimentos o agua contaminados con la bacteria Vibrio cholerae, que se asocia principalmente con un saneamiento deficiente y un acceso limitado al agua potable.

Aunque se trata de una enfermedad tratable que afecta tanto a niños como a adultos, el cólera puede llegar a ser letal si no se atiende a tiempo. EFE

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