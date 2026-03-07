Ángeles Toledano lleva a Nueva York el «sabor crudo» de su Jaén, «presente» en el flamenco

Jesús Centeno

Nueva York, 7 mar (EFE).- La cantaora jienense Ángeles Toledano llega a Nueva York con la serenidad de quien ha crecido despacio, «a fuego lento», como ella misma reconoce en una entrevista con EFE previa a su actuación en la Gran Manzana y tras levantar pasiones en la última edición de los Premios Goya con su interpretación, junto a Alba Molina, de ‘Tu mirá’, el clásico del dúo flamenco Lole y Manuel.

A sus 30 años, la artista, una de las voces emergentes del flamenco actual, debuta en la sala Roulette como parte de la 25º edición del Festival Flamenco de Nueva York, cita de referencia para este arte fuera de España que para la cantaora tiene un significado especial: «Pensaba que vendría a esta ciudad de turismo, pero aquí estoy con mi música. Eso me enorgullece mucho más».

Para Toledano, actuar por primera vez en la capital cultural global es «un paso más» en una carrera que comenzó entre los olivos de su pueblo y los ecos de cantes antiguos.

Su primer contacto con el flamenco fue gracias a su abuelo, Manuel Martínez, su «maestro ‘sensei'» que le enseñó a escuchar y entender los palos tradicionales.

«Todo lo que soy hoy se lo debo a la paciencia y al aprendizaje que me dio mi pueblo y mi familia», explica la cantaora sobre esas primeras lecciones en las que aprendió a «apreciar cada nota y cada letra».

Nacen así sus primeras referencias, figuras como Pastora Pavón, Tomás Pavón o Juanito Valderrama, aunque ella enfatiza que lo más importante entonces fue «entender lo que se canta, escuchar con todos los sentidos» y a pensar en flamenco cada día.

«El artista flamenco ‘anda flamenco’. Es una manera de posicionarte en el mundo. Prestar atención a lo que escuchas, a lo que sientes, a esos sabores de los que se habla cuando se dice cómo huele o cómo sabe el flamenco», señala la artista.

En su primer álbum, ‘Sangre sucia’ (2024), combina soleás, bulerías o alegrías con el aroma «crudo y auténtico» de su tierra: «Quería que tuviera un toque muy olivarero, como ese aceite de oliva crudo en su primera criba, que huele fuerte, que deja un poso profundo».

Sus letras abren además la puerta a temas menos habituales en el cante, con reflexiones vitales y episodios como las noches con sus amigas en las calles de su pueblo, Villanueva de la Reina, que han conectado con las nuevas generaciones.

Pero sobre todo ha devuelto el protagonismo a Jaén dentro del mapa flamenco, históricamente dominado por el eje Sevilla–Cádiz-Jerez.

«Jaén existe en el flamenco, ya lo demostraron Juanito Valderrama, o Carmen Linares. Está presente, y me apetecía volver a posicionarlo en la escena actual», enfatiza.

Una nominación al Grammy y los Goya como aval

‘Sangre sucia’ le valió a Toledano una nominación al Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Flamenca en 2025, aunque ella insiste en que «los premios no cambian la esencia del trabajo cotidiano».

«Ayuda muchísimo, estar allí nos ha traído cosas muy buenas, pero luego hay que seguir trabajando para situarse en el mapa. Hay mucha gente que aún no nos ubica», comenta.

Y es que más que un punto de llegada, esa nominación fue para ella una señal de que su música podía abrir fronteras y sumarse a la de otros artistas internacionales del flamenco: «Sentí que al otro lado del charco alguien estaba escuchando lo que estábamos haciendo. Eso es bonito, y te anima».

Pese al éxito de su actuación en los Goya, «un ‘check'» en su vida «igual que estar ahora aquí en Nueva York», asegura que el reconocimiento que más le emociona sigue siendo el de su pueblo.

«Donde realmente siento el éxito es cuando vuelvo a Villanueva de la Reina», confiesa.

«Ahí sí que me para la gente y me dice que está orgullosa», dice la artista sobre esa conexión con sus raíces que quizá explica su filosofía artística, marcada por la paciencia y la lentitud.

«En un pueblo pequeño tienes mucho tiempo para aburrirte», dice entre risas, lo cual «te permite pensar y dejar volar la imaginación».

Este diálogo entre tradición y modernidad es también visible en su posición como mujer dentro de un género históricamente dominado por hombres.

«El flamenco ha estado muy liderado por lo masculino, aunque en el cante sí hemos tenido más referentes. Hay muchas mujeres increíbles luchando en la guitarra o la percusión flamenca, y que merecen más visibilidad», denuncia.

Tras su paso por Nueva York, Toledano iniciará una gira en formato dúo junto al guitarrista Benito Bernal mientras continúa trabajando en ideas para un nuevo disco que, admite, ya empieza a tomar forma en su cabeza. EFE

