Últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio

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Estos son los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio:

– Resuenan explosiones en Doha y Dubái –

Varias explosiones resonaron en Dubái, Emiratos Árabes Unidos (EAU), así como en Doha, capital de Catar, informaron periodistas de la AFP en esas ciudades.

El Ministerio de Defensa de EAU indicó que había interceptado un ataque con misiles, mientras en Dubái, las explosiones se produjeron después de una alerta que pedía a los habitantes «buscar refugio inmediato» debido a «posibles amenazas de misiles».

-Israel lanza nuevos ataques contra Teherán y Beirut –

El ejército israelí comenzó una «ola de ataques a gran escala» contra la Teherán, así como bombardeos contra posiciones del movimiento islamista Hezbolá en la capital de Beirut.

«Las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) comenzaron una ola de ataques a gran escala contra infraestructura de terror del régimen en Teherán», la capital de Irán, publicó el ejército en Telegram.

«Además, las FDI comenzaron otra ola de ataques contra infraestructura de terror de Hezbolá en Beirut», agregó.

– Cuatro muertos en ataque a casa de asesores iraníes en Bagdad –

Al menos cuatro personas murieron por el lanzamiento de misiles contra una casa en Bagdad, la capital iraquí, que horas antes fue el blanco de ataques dirigidos a un complejo de la embajada estadounidense, informó una fuente de seguridad.

Un funcionario iraquí dijo a la AFP que, según los primeros indicios, el ataque fue contra asesores iraníes que trabajan con grupos allegados a Teherán.

Fuentes de grupos armados proiraníes confirmaron el bombardeo en el barrio acomodado de Jadriya, y que la casa albergaba a asesores iraníes.

– Nueva oleada de ataques iraníes –

Los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron el lunes por la noche que habían lanzado una nueva oleada de ataques con misiles y drones, que alcanzaron infraestructuras militares en Israel, así como la base estadounidense de Al Udeid, en Catar, la mayor instalación militar de Estados Unidos en Oriente Medio, según las agencias Mehr y Fars.

– Hezbolá anuncia ataques en Líbano contra tropas israelíes –

El movimiento proiraní Hezbolá afirmó el lunes haber vuelto a atacar «con una lluvia de cohetes» a soldados israelíes en Khiam, el primer ataque que reivindica en esta localidad del sur del Líbano desde que Israel anunciara operaciones en el país.

– Trump pide a China retrasar cumbre con Xi –

Donald Trump pidió China que postergara un mes su cumbre con el mandatario chino, Xi Jinping, prevista para principios de abril, debido al conflicto con Irán.

«Debido a la guerra quiero estar aquí, siento que tengo que estar aquí. Y por eso hemos pedido (a Pekín) que la retrasen un mes más o menos».

– La UE, reacia a reorientar su misión marítima –

Los ministros de Relaciones Exteriores de la UE, reunidos en Bruselas, descartaron la idea de enviar al estrecho de Ormuz la misión europea de protección del tráfico marítimo Aspides, indicó la jefa de la diplomacia del bloque, Kaja Kallas.

– Ataque de drones en Irak –

Dos drones atacaron un importante campo petrolero en el sur de Irak, informó un portavoz del Ministerio a cargo de los hidrocarburos.

Uno «impactó en una torre de telecomunicaciones» sin causar destrozos y, según un funcionario de seguridad, el otro apuntó a las oficinas de una empresa estadounidense.

– Un herido en Israel por ataques de Hezbolá –

El movimiento libanés Hezbolá dijo que lanzó una andanada de cohetes y drones contra la localidad de Nahariya, en el norte de Israel, donde los servicios de emergencia Magen David Adom reportaron un herido.

– Más de un millón de desplazados en Líbano –

Los bombardeos aéreos israelíes sobre Líbano mataron a 886 personas desde el 2 de marzo, entre ellas 111 niños, 67 mujeres y 38 profesionales sanitarios, según el último balance divulgado por el Ministerio de Salud libanés.

Además, la guerra obligó a más de un millón de personas a abandonar sus hogares.

– Restos de misiles en lugares sagrados de Jerusalén –

La policía de Israel informó que fragmentos de misiles y restos de interceptores cayeron en lugares sagrados de Jerusalén, incluidos la explanada de las Mezquitas y «el complejo del Santo Sepulcro», tras disparos de misiles procedentes de Irán.

– Riesgo de estanflación en EEUU –

La guerra en Oriente Medio coloca a Estados Unidos en alto riesgo de caer en la estanflación, una combinación de alta inflación y estancamiento económico, afirmó Joseph Stiglitz, nobel de Economía.

«El riesgo de estanflación parece ser bastante alto para Estados Unidos», dijo en una entrevista con AFP.

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