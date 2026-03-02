0-1. Peñarol vence a Nacional y conquista el Gran Parque Central

Montevideo, 1 mar (EFE).- Peñarol venció 0-1 este domingo a Nacional, su eterno rival, en su casa, el Gran Parque Central, con un solitario gol de Matías Arezo en una nueva edición del clásico del fútbol uruguayo por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

El partido arrancó con exceso de cautela y la primera parte se fue desdibujando con el paso de los minutos, lo que dejó un trámite lento, muy cortado y plagado de faltas.

En el minuto 22, Peñarol tuvo la mejor ocasión de la primera mitad. La jugada comenzó con un centro de Leonardo Fernández al segundo palo, donde Gastón Togni sacó un remate de volea. Emanuel Gularte logró desviar el disparo, pero el balón le volvió a quedar al jugador para definir; sin embargo, su tiro —con el portero vencido y la portería libre— terminó impactando en el palo.

Ya en la segunda mitad, en el minuto 54, Leonardo Fernández lanzó rápido en carrera a Matías Arezo, que se acomodó la pelota y encaró solo el área. Sin embargo, Luis Mejía, cerró el ángulo de tiro y tapó el disparo.

En el minuto 75, cuando el trámite del partido volvía a atascarse, apareció de nuevo la visión de Leonardo Fernández. Un pase profundo encontró a la defensa de Nacional desarmada y dejó a Matías Arezo cara a cara con Mejía; el delantero definió con firmeza y, aunque el portero alcanzó a desviar la pelota, terminó anotando el 0-1 para Peñarol.

En un intento de recomponerse, Nicolás López llevó peligro al área rival con un disparo que desvió Franco Escobar y obligó a Washington Aguerre a lucirse con una gran atajada.

Sin embargo, el 0-1 se quedó inamovible en un Gran Parque Central que vio cómo su equipo se quedaba con las manos vacías ante la efectividad de su histórico rival.

– Ficha técnica

0. Nacional: Luis Mejía; Juan Pintado, Sebastián Coates (m.24 Agustín Rogel), Julián Millán y Cándido; Tomás Verón Lupi (m.67 Nicolás Lodeiro), Lucas Rodríguez, Luciano Boggio (m.80 Nicolás López) y Rodrigo Martínez (m.67 Baltasar Barcia); Maximiliano Gómez y Maximiliano Silvera (m.80 Gonzalo Carneiro).

Entrenador: Jadson Viera

1. Peñarol: Washington Aguerre; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera y Lucas Ferreira; Jesús Trindade, Nicolás Fernández (m.80 Maximiliano Olivera), Eric Remedi, Leandro Umpiérrez (m.46 Franco Escobar) y Gastón Togni (m.60 Diego Laxalt); Leonardo Fernández (m.87 Mauricio Lemos) y Matías Arezo (m.87 Facundo Batista).

Entrenador: Diego Aguirre

Goles: 0-1: m.75, Matías Arezo.

Árbitro: Andrés Matonte. Expulsó a Eric Remedi. Amonestó a Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez, Eric Remedi, Luciano Boggio, Maximiliano Gómez, Camilo Cándido y Facundo Batista.

Incidencias: Partido correspondiente a la fecha cuatro de la Liga AUF Uruguaya disputada en el Estadio Gran Parque Central, en Montevideo. EFE

