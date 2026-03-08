1-0. La selección femenina de fútbol de México vence a Brasil en partido amistoso

2 minutos

Ciudad de México, 7 mar (EFE).- La selección femenina de fútbol de México derrotó este sábado 1-0 a Brasil, sexto en el ránking FIFA, en un partido amistoso realizado en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

El tanto de la victoria de las mexicanas lo marcó Greta Espinoza tras un pase de Charlyn Corral.

En un duelo dinámico, México, vigésimo noveno en la lista de la FIFA, tuvo la primera opción para abrir el marcador.

En el minuto cuatro, Jacqueline Ovalle recibió una zancadilla de Thaís da Silva dentro del área, la arbitra marcó como penalti. Rebeca Bernal ejecutó la falta a la derecha de Leticia, quien se estiró y desvió con un manotazo a tiro de esquina.

Brasil tuvo en Tainá y Kerolin a sus jugadoras más peligrosas, que no lograron anotar gracias a las atajadas de Esthefanny Barreras.

A pesar de que en la segunda mitad el visitante intensificó su dominio, el local marcó al 75 en un tiro de esquina que cobró Charlyn Corral y cabeceó dentro del área Greta Espinoza a la red.

Antes de este encuentro, en su más reciente choque, Brasil goleó por 3-0 a México en la semifinal de la pasada Copa Oro de Concacaf del 2024.

Este fue el tercer amistoso que la selección brasileña disputó en esta fecha FIFA. En el primero, el 27 de febrero pasado, derrotó 5-2 a Costa Rica y el miércoles anterior perdió 2-1 ante Venezuela.

Antes de este juego, México goleó 7-0 a Santa Lucía el lunes pasado en partido de fase de grupos de la eliminatoria Concacaf W rumbo al Mundial de Brasil 2027.

– Ficha técnica:

1. México: Esthefanny Barreras; Ivonne Gutiérrez, Aaliyah Farmer (Kimerly Rodríguez, m.57), Greta Espinoza, Reyna Reyes (Nicolette Hernández, m.57), Rebeca Bernal; Alice Soto (Karla Nieto, m-65), Alexia Delgado, Scarlett Camberos, Jacqueline Ovalle, Kiana Palacios (Charlyn Corral, m.65).

Seleccionador: Pedro López.

0. Brasil: Lelé, Tarciane (Lauren, m.46), Thais Ferreira (Luana Bertolucci, m.87), Brena (Beatriz Zanerato, m. 65); Mariza, Yasmin, María Ferreira (Duda Sampaio, 46), Aline Gomes (Adriana, m.65); Tainá Maranhao, Kerolin (Ana Vitoria, m.78), Jheniffer (Luany, m.87).

Seleccionador: Arthur Elías.

Gol: 1-0, m.75: Greta Espinoza.

Árbitra: La canadiense Myriam Marcotte amonestó a Tarciane y a Lauren de Brasil; y a Reyna Reyes y Aaliyah Farmer por México.

Incidencias: Partido amistoso entre las selecciones femeninas de México y Brasil, celebrado en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México a 2.240 metros sobre el nivel del mar. EFE

