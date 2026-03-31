1-1. Ecuador domina, pero no pasa del empate ante Países Bajos

4 minutos

Redacción Deportes, 31 mar (EFE).- Ecuador exhibió este martes una propuesta asfixiante y dominante ante el local Países Bajos en el último amistoso de la fecha FIFA, pero se marchó de Eindhoven con sabor a poco tras el empate 1-1, aunque con señales alentadoras de cara a su debut en el Mundial 2026.

Un autogol de Willian Pacho adelantó a Países Bajos, mientras que Enner Valencia igualó a los 24 minutos, desde el punto penal.

Aunque el conjunto neerlandés se adelantó en el marcador, la reacción ecuatoriana fue inmediata. Con presión alta, velocidad y buen manejo en campo rival, generó varias ocasiones de gol que fueron salvadas por el portero Mark Flekken o desperdiciadas por la falta de puntería de sus atacantes.

El marcador final no reflejó el volumen de juego de Ecuador y dejó la sensación de que Países Bajos salió bien librado ante su afición.

El cuadro local se puso en ventaja tras una acción desafortunada de Pacho, que desvió de tacón un disparo de Cody Gakpo desde el costado izquierdo hacia el fondo de su propio arco.

La respuesta ecuatoriana no tardó. Valencia condujo un contragolpe y asistió a John Yeboah, que remató en carrera, pero Flekken desvió el balón, que terminó estrellándose en el poste izquierdo.

Minutos después, otro ataque veloz de Ecuador provocó la expulsión del defensor neerlandés Denzel Dumfries, al minuto 12, por cortar una ocasión manifiesta de gol de Gonzalo Plata.

La insistencia ofensiva tuvo premio con un penalti que Valencia transformó con un remate rasante al costado derecho, tras una falta de Flekken sobre Plata.

Desde la mitad del primer tiempo, Ecuador se adueñó del partido, con solvencia para manejar el balón en campo rival. Sin embargo, volvió a fallar en la definición, con intentos de Pedro Vite y hasta tres remates de Yeboah.

En el inicio del segundo tiempo, Flekken volvió a sostener a su equipo al ganar un mano a mano ante Valencia.

El arquero Gonzalo Valle tuvo que salir lesionado en camilla al minuto 60, tras un choque con Brian Brobbey, y fue reemplazado por David Cabezas.

Con el paso de los minutos, Países Bajos logró sacudirse del asedio. Brobbey protagonizó su opción más clara, pero Pacho se cruzó a tiempo para bloquear el remate.

Países Bajos cerró la doble fecha FIFA con un triunfo sobre Noruega y este empate ante Ecuador, mientras que la Tri se despidió con dos empates, luego del 1-1 frente a Marruecos.

La selección de Países Bajos está en el Grupo F del Mundial 2026 junto a Japón, Túnez y Suecia que este martes se impuso por 3-2 a Polonia en la repesca, mientras que Ecuador hace parte del Grupo E junto a Costa de Marfil, Alemania y Curazao.

– Ficha técnica:

1. Países Bajos: Mark Frekken; Denzel Dumfries, Stefan De Vrij, Virgil Van Dijk (m.46, Micky van de Ven), Nathan Aké (m.76, Jorrel Hato); Jerdy Schouten, Jurriën Timber (m.76, Teun Koopmeiners), Donyell Malen (m.18, Lutsharel Geertruida), Xavi Simons (m.76, Luciano Valente), Cody Gakpo (m.46, Jeremie Frimpong)(m.60, Jan Paul van Hecke) y Brian Brobbey (m.76, Wout Weghorst).

Seleccionador: Ronald Koeman.

1. Ecuador: Gonzalo Valle (m.60, David Cabezas); Félix Torres (m.74, Ángelo Preciado), Joel Ordóñez, Willian Pacho, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Pedro Vite (m.90, Jordy Alcívar), Alan Franco (m.46, Anthony Valencia), Gonzalo Plata; John Yeboah (m.90, Jeremy Arévalo) y Enner Valencia (m.90, Jordy Caicedo).

Seleccionador: Sebastián Beccacece.

Goles: 1-0, m.3: Willian Pacho en propia meta. 1-1, m.24: Enner Valencia, de penalti.

Árbitro: Sascha Stegemann, de Alemania. Expulsó a Enzel Dumfries (m.12), amonestó a Franco (m.20) y Vite (m.87).

Incidencias: Partido amistoso de preparación para el Mundial de junio y julio próximo, disputado este martes en el estadio Philips Stadion, de Eindhoven, Países Bajos. EFE

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