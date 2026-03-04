1-1. El Botafogo brasileño suma un valioso empate ante un discreto Barcelona ecuatoriano

Guayaquil (Ecuador), 3 mar (EFE).- El Botafogo de Brasil sumó este martes un valioso empate en su visita al Barcelona de Guayaquil, y quedó con una gran posibilidad de conseguir el próximo martes, como local, el billete a la fase de grupos de la Copa Libertadores, ante un Barcelona que corrió mucho y mostró poco.

Barcelona se adelantó en el minuto 23 con el gol del paraguayo Héctor Villalba pero el Botafogo trabajó mejor y, desde el primer tiempo, creó las posibilidades para empatar, pero recién lo consiguió en el 66, gracias al delantero Matheus Martins.

Si bien el marcador terminó igualado, el cuadro brasileño dejó una mejor imagen en su funcionamiento colectivo frente a un Barcelona que se esforzó, pero careció de claridad e ideas para engranar mejor su juego, por lo que el partido se le tornó cuesta arriba en gran parte de los 90 minutos.

Los jugadores de Barcelona y su técnico, el venezolano César Farías, reclamaron incluso con vehemencia un posible penalti de Alexander Barboza sobre Darío Benedetto a los 7 minutos, pero el árbitro colombiano Wilmar Roldán no prestó atención.

Barcelona presionó con mayor intensidad desde el comienzo del partido, frenó las intenciones del visitante y le ocasionó algunas fisuras en el sistema defensivo.

El portero guayaquileño José Contreras bloqueó un remate a puerta de Matheus Martins tras un fallo en cobertura del defensa Alex Rangel.

El ansiado gol ecuatoriano lo anotó Villalba en el minuto 23. Recibió un centro al corazón del área tras una mala salida de la defensa visitante, su primer remate de cabeza pegó en el travesaño y en el rebote depositó el balón en el arco de Leo Linck.

Benedetto mostró permanentemente su hambre de gol y en al menos dos ocasiones estuvo a punto de saciarla, pero el portero se le anticipó con las justas en el remate final.

Sobre los 40 minutos, Botafogo desperdició un par de ocasiones con un disparo sin dirección de Danilo Oliveira y otro remate de Álvaro Montoro con el mismo desenlace.

El Fogáo regresó al segundo tiempo tejiendo mejores acciones, pero sus atacantes continuaron sin afinar la puntería.

El cuadro brasileño insistió en busca del empate, tomó el control de las acciones y generó peligro de forma permanentemente en el arco de Barcelona.

Botafogo encontró justicia al trabajo desplegado en la cancha del Barcelona, con un acierto en el remate esquinado de Matheus Martins, que recibió dentro del área un pase retrasado de Jordan Barrera al minuto 66.

El técnico Farías vio la tarjeta roja, tras una fricción con el argentino Barboza, que levantó la pierna para rechazar el balón cerca de la humanidad del entrenador al minuto 76.

El partido que definirá al ganador del billete a la fase de grupos de la Libertadores se disputará el próximo martes en Brasil.

– Ficha técnica:

1. Barcelona: José Contreras; Bryan Carabalí, Javier Báez, Alex Rangel, Gustavo Vallecilla; Milton Céliz (m.79, Jefferson Wila), Jhonny Quiñónez, Tomás Martínez (m.64, Jonathan Mina), Joao Rojas (m.79, Jean Carlos Montaño); Héctor Villalba (m.58, Yandry Gómez) y Darío Benedetto (m.58, Sergio Núñez).

Entrenador: César Farías.

1. Botafogo: Leo Linck; Mateo Ponte (m.71, Lucas Villalba), Bastos, Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo Oliveira, Jordan Barrera (m.85, Joaquín Correa), Alex Telles; Jordan Montoro y Matheus Martins (m.77, Arthur Cabral).

Entrenador: Martín Anselmi.

Goles: 1-0. m.23: Héctor Villalba; 1-1, m.66: Matheus Martins

Árbitro: Wilmar Roldán, de Colombia, asistido desde el VAR por su compatriota David Rodríguez, amonestó a Montoro (44), Quiñónez (45), Rojas (48),

Incidencia: Partido de ida por la tercera fase de la Copa Libertadores, disputado este martes en el estadio Monumental, de propiedad de Barcelona, en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil. EFE

