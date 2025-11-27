1-2. El goleador portugués Paulinho apuntala la remontada del campeón Toluca

2 minutos

Ciudad Juárez (México), 26 nov (EFE).- El portugués Paulinho se consolidó este miércoles como el máximo goleador del fútbol mexicano al convertir un tanto en la victoria a domicilio del campeón Toluca por 1-2 sobre Juárez en el comienzo de los cuartos de final del torneo Apertura.

Juárez se fue en ventaja en el minuto 3 con una diana del colombiano Jesús Murillo, pero Toluca remontó con tantos de Antonio Briseño y Paulinho.

Los pupilos del uruguayo Martín Varini salieron a presionar en su estadio al líder de la fase regular y lo lastimaron con un remate de cabeza de Murillo a pase del panameño José Luis Rodríguez.

Sin apuros, los Diablos, del estratega argentino Antonio Mohamed, se adueñaron de la pelota, de la mitad de la cancha y del partido. Acosaron la portería rival, mas carecieron de puntería, en parte por tres atajadas oportunas del guardameta Sebastián Jurado.

En la segunda mitad, Toluca volvió a salir con líneas adelantadas. El paraguayo Robert Morales falló con todo a favor en el minuto 46, pero el equipo insistió en el ataque y en el 56 empató con un gol de Briseño.

Toluca fue por más. Se movió bien por las bandas y ahogó a la defensa hasta que en el 66 apareció el líder goleador del campeonato, Paulinho, anotador de zurda en el área.

Los visitantes volvieron a carecer de contundencia, a pesar de lo cual se llevaron el triunfo que puso al equipo con todo a favor para acceder a la semifinal.

Este sábado, en el partido de vuelta, Juárez necesita ganar por dos goles de ventaja para eliminar al Toluca. Si empata quedará eliminado por haber terminado en la fase regular una campaña inferior a la de su rival.

Este miércoles, en la continuación de los partidos de ida de la fase de los ocho mejores, el Monterrey, del español Sergio Ramos, recibirá al América de su compatriota Álvaro Fidalgo en un partido de difícil pronóstico.

Después, en un partido que empezará hoy y terminará en la madrugada de este jueves, hora del centro de México, Tijuana recibirá a Tigres, del argentino Ángel Correa.

Cruz Azul visitará el jueves al Guadalajara. EFE

gb/hbr

(fotos)