19 niños gazatíes llegan a España para ser tratados en hospitales

Madrid, 27 oct (EFE).- Diecinueve niños palestinos y 73 acompañantes llegaron a Madrid tras ser evacuados de la Franja de Gaza para ser atendidos en hospitales españoles, confirmó este lunes el Ministerio de Defensa.

Los menores son pacientes de traumatología con lesiones causadas por los ataques israelíes, de oncología y hematología, con cardiopatías congénitas, dolencias neurológicas, oftalmológicas o nefrológicas.

Tras llegar a la base área de Torrejón (Madrid), serán trasladados a hospitales de varias regiones.

Los pacientes, de ambos sexos, y los acompañantes fueron trasladados hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los entregaron a un equipo del Ministerio de Sanidad español encabezado por la ministra Mónica García, con la participación de personal médico.

La operación del Gobierno español fue ejecutada por la Unidad Médica de Aeroevacuación de Ejército del Aire con dos aviones y más de una docena de militares de la UMAER, entre los que se encontraban médicos y enfermeros de vuelo, intensivistas o técnicos sanitarios.

La acogida y atención integral de los familiares será gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con la ONG humanitaria Accem, que incluye alojamiento, manutención, atención psicológica, jurídica, y servicios de traducción. EFE

