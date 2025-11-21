2-1. Dell, el ‘Haaland de Brasil’, coloca a los suyos en semifinales sobre la bocina

2 minutos

Redacción deportes, 21 nov (EFE).- La selección brasileña consiguió un emocionante triunfo en el último minuto ante Marruecos gracias a un gol de Dell, protagonista con un doblete, y obtuvo el pase a las semifinales del Mundial masculino de fútbol sub-17 que se disputa en Catar.

En el último minuto del tiempo añadido, el nueve de la ‘Seleção’, conocido en su país como el ‘Haaland do Sertão’ (El Haaland del desierto) apareció cuando todo se encaminaba a la tanda de penaltis.

La selección marroquí comenzó presionando muy arriba la salida de balón. Fruto de ese trabajo, el delantero bético Ziyad Baha, hijo del actual seleccionador de la sub-17, el exfutbolista del Málaga Nabil Baha, estuvo cerca de provocar un penalti en el primer minuto de juego.

No bajó el nivel de asfixia en campo contrario Marruecos, que veía la desesperación de Brasil ante las dificultades a la hora de crear juego. Sin embargo, en la primera jugada clara que pudo finalizar la ‘Canarinha’, Dell remató a la red un gran centro desde la derecha de Ruan Pablo para sellar el 1-0 (min.16).

La ventaja en el marcador ayudó a calmar los nervios de la selección entrenada por Dudu Patetuci, que se volvió más reconocible que en los minutos iniciales. Al filo del descanso, Ismail El Aoud, centrocampista marroquí del Valencia, provocó un penalti del brasileño Ângelo e igualó la contienda, 1-1, por medio de Baha en el minuto 45+4.

El choque se abrió tras el paso por vestuarios y se volvió un ida y vuelta de ambos conjuntos. Brasil buscó dar un golpe de efecto y dio entrada a Gabriel Mec en el minuto 61, una de las grandes perlas de la generación nacida en 2008. El atacante canalizó varias internadas de peligro, pero ninguno de los dos equipos protagonizó ocasiones claras.

Cuando parecía que el partido iría a los penaltis, Dell, otra vez atento dentro del área, aprovechó una peinada de cabeza de Tiago para marcar el definitivo 2-1 en el minuto 94.

De esta manera, la selección sudamericana consiguió el pase ante semifinales ante Portugal y, por primera vez, avanzó de ronda en el campeonato sin tener que acudir a la tanda de penaltis, situación que se dio en dieciseisavos y octavos de final ante Paraguay y Francia, respectivamente. EFE

