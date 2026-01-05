2-2. Marathón y Olimpia empatan y definirán el miércoles al nuevo campeón de Honduras

Tegucigalpa, 4 ene (EFE).- Marathón y Olimpia empataron este domingo 2-2 en el partido de ida de la final del torneo Apertura hondureño, un resultado que dejó abierta la definición del título para el choque de vuelta del próximo miércoles en Tegucigalpa, la capital.

Arropado por su afición, Marathón salió con mayor determinación y al minuto 9 abrió el marcador por medio del argentino Nicolás Messiniti, quien remató un centro de Alexy Vega.

Olimpia, vigente campeón y el club más laureado del país, reaccionó al minuto 33, cuando el uruguayo Emanuel Hernández aprovechó un balón suelto en el área tras un tiro libre y, de cabeza, venció al guardameta César Samudio.

En la segunda mitad, Marathón, que dirige el argentino Pablo Lavallén, volcó su ataque sobre el área rival, pero la falta de puntería impidió que los locales recuperaran la ventaja.

Pese al dominio verdolaga, el Olimpia, bajo la conducción del uruguayo Eduardo Espinel, exhibió su oficio y al minuto 67 se puso por delante gracias a una definición del colombiano Yustin Arboleda.

Pero Marathón no bajó los brazos y al minuto 77 rescató el empate definitivo (2-2) con un tanto de Rubilio Castillo, sellando un resultado que deja la moneda en el aire para el encuentro de vuelta en el Estadio José de la Paz Herrera, de Tegucigalpa.

Los «leones» del Olimpia buscarán el próximo miércoles aprovechar su condición de locales para conquistar su título número 40, mientras que Marathón intentará dar la sorpresa para sumar su décima copa a las vitrinas.

Olimpia selló su boleto a la final tras liderar su grupo en la fase de triangulares, en la que dejó en el camino a su eterno rival, el Motagua, y al Real España; por su parte, el Marathón alcanzó la última instancia al imponerse al Olancho y al Platense.

Esta es la decimotercera vez que ambos equipos se miden en una final: el balance favorece al Olimpia con nueve triunfos, frente a tres del conjunto sampedrano. EFE

