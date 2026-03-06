2-6. Venezuela debuta con autoridad en el Clásico Mundial contra Países Bajos

2 minutos

Redacción Deportes, 6 mar (EFE).- La selección de Venezuela se impuso este viernes por 2-6 a la de los Países Bajos, con una gran actuación del primera base Luis Arráez, en la apertura del grupo D del Clásico Mundial de Béisbol.

En un encuentro disputado en el loanDepot Park de Miami, el equipo dirigido por Ómar López se fue en ventaja en la parte baja de la primera entrada, cuando ‘La Regadera’ Arráez, de los Gigantes de San Francisco, bateó un sencillo al jardín izwquierdo, lo que habilitó a Ronald Acuña, de los Bravos de Atlanta, a acercarse a la base para poner el 0-1 en la pizarra.

No obstante, los neerlandeses no se quedaron de bates cruzados y, en la parte alta del segundo inning, el jardinero derecho Drew Jones mandó un bolazo que impulsó el 1-1 sentenciado por el nativo curazoleño Hendrick Clementina.

Pero los venezolanos no estaban para sorpresas y llegaron al 1-2 en la parte baja de la segunda entrada gracias a un jonrón en solitario de Javier Sanoja, jardinero central de los Marlins de Miami.

El marcador no se movería hasta la baja de la quinta entrada, toda con color vinotinto. Para el 1-3, Arráez aprovechó el regalo neerlandés de base por bola, lo que permitió llenar las bases; Acuña pudo correr a tercera y Andrés Giménez, segunda base de los Azulejos de Toronto, corrió hacia el home plate.

El 1-4 y el 1-5 fueron obra de un sencillo conectado por William Contreras que habilitó a Acuña y a Maikel García, de los Reales de Kansas City, para que pusieran su sello en el marcador.

La pesadilla siguió para los europeos cuando Wilyer Abreu batió hacia el campo derecho y le dio visa a Arráez para el 1-6.

Los Oranje tuvieron un respiro en la alta de la sexta cuando Jones bateó elevado e hizo que Didi Gregorius, de los Algodoneros de Unión Laguna de la Liga Mexicana, pudiera descontar.

Con esta primera victoria, Venezuela se dispone a jugar su segundo partido este sábado 7 de marzo, también en el loanDepot Park de Miami, contra Israel, mientras que Países Bajos, a primera hora, se medirá contra Nicaragua. EFE

laa

(foto)