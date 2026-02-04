20.200 venezolanos han regresado a su país en vuelos de repatriación en el último año

Caracas, 4 feb (EFE).- Un total de 20.200 migrantes han regresado a Venezuela desde febrero de 2025 en vuelos de repatriación del programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria, que promueve el retorno voluntario de venezolanos que están fuera de su país, informó el Ministerio de Comunicación e Información.

En una nota de prensa, la cartera de Estado indicó que la cifra total de repatriados ascendió a 20.200, luego de la llegada este miércoles de un vuelo con 315 venezolanos procedente de Estados Unidos.

En el nuevo vuelo llegaron 262 hombres, 36 mujeres, 14 niños y 3 niñas, dijo el ministerio.

«A su llegada al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, los ciudadanos recibieron atención médica integral y orientación de seguridad por parte de las autoridades», añadió.

Este avión -operado por la aerolínea estadounidense Eastern Airlines- voló desde Arizona, Estados Unidos.

De acuerdo a una transmisión del canal nacional Globovisión, los migrantes venezolanos fueron recibidos por la presidenta de Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, quien es esposa del exministro y empresario Alex Saab, una de las personas más cercanas al presidente Nicolás Maduro.

El avión que llegó a Venezuela este miércoles es el número 107 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

El pasado lunes, un avión con 174 venezolanos repatriados aterrizó en Venezuela en un vuelo proveniente de Estados Unidos, informó entonces el Ministerio de Interior y Justicia.EFE

