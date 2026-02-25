2025 deja un récord de empleados de prensa muertos, gran parte a manos de Israel

afp_tickers

2 minutos

Las muertes violentas de periodistas y empleados de prensa en el mundo ascendieron a 129 en 2025, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), que atribuye dos tercios de estos casos a Israel.

«El ejército israelí ha llevado a cabo ahora más asesinatos selectivos de miembros de la prensa que cualquier otro ejército gubernamental hasta la fecha, siendo la inmensa mayoría de las personas muertas periodistas y trabajadores de los medios palestinos en Gaza», detalló la oenegé estadounidense.

Con 124 muertos en 2024, el año 2025 marca el segundo récord anual consecutivo desde hace 30 años, cuando el CPJ empezó a llevar este recuento.

Además de la guerra en Gaza, en la que 86 periodistas murieron, los otros dos conflictos más mortíferos para la prensa han sido Ucrania (cuatro muertos) y Sudán (nueve muertos), señaló el CPJ.

«Uno de los hechos más llamativos de estos últimos años es el aumento del uso de drones», con 39 casos documentados frente a solo dos en 2023, dijo a la AFP Carlos Martínez de la Serna, jefe de proyecto dentro de la organización.

Además de los conflictos armados, la delincuencia organizada también ha resultado especialmente mortífera para los miembros de la prensa.

En México, por ejemplo, seis periodistas murieron de forma violenta en 2025. Varios casos de este tipo se han registrado en la India y Perú.

Por otro lado, en Arabia Saudita el reconocido columnista Turki al Jaser fue ejecutado en junio por las autoridades tras haber sido condenado por varios cargos que el CPJ calificó de «acusaciones falaces» utilizadas para castigar a periodistas.

Se trata del primer asesinato documentado de un periodista saudí desde la muerte en 2018 de Jamal Khashoggi.

«Matan a periodistas en un número récord en un momento en que el acceso a la información es más importante que nunca», afirmó Jodie Ginsberg, directora general del CPJ.

Los ataques contra los medios son un «indicador clave de vulneraciones de otras libertades, y es necesario hacer mucho más para impedir estos asesinatos y castigar a sus autores. Todos estamos en peligro cuando se mata a periodistas por cubrir la actualidad», argumentó.

Creado en 1981 en Nueva York para defender la libertad de prensa y a los periodistas en el mundo, el CPJ -financiado por fondos privados y fundaciones-, está dirigido por un consejo compuesto por miembros de la prensa y la sociedad civil.

bjt-rh/ube/lov/cr/dbh/erl