3-0. Bolivia gana a Trinidad y Tobago en su último amistoso antes a la repesca mundialista

3 minutos

Santa Cruz (Bolivia), 15 mar (EFE).- La selección de Bolivia goleó este domingo por 3-0 a Trinidad y Tobago en su último partido de preparación de cara a la repesca intercontinental mundialista que disputará con Surinam el próximo 26 de marzo en Monterrey.

Los goles de la Verde en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, de la ciudad boliviana de Santa Cruz, fueron marcados por el capitán Luis Haquín en el minuto 23, el paraguayo-boliviano Juan Godoy en el 37, y Fernando Nava puso la puntilla en el 51.

La Verde impuso su condición de local con un juego intenso desde los primeros minutos, con Robson Matheus como armador del equipo, apoyado por los desbordes de Carlos Melgar por la derecha y de Fernando Nava por la banda opuesta.

Godoy, Nava y Melgar tuvieron cada uno la opción de abrir la cuenta, pero el portero Jarabi Price fue fundamental para que Bolivia no festejara desde el inicio.

Ataque dinámico

Los ataques de Bolivia se basaron en un juego rápido hacia las bandas y en la llegada de tres o más jugadores al área. Así llegó, en el minuto 22, el gol del defensa Haquín tras un centro al área chica.

En el 37 la fórmula fue la misma, ya que Godoy simplemente empujó el balón bajo el arco tras una jugada preparada que se originó en el cobro de una falta en mitad de cancha.

Los caribeños dirigidos por Derek King intentaron atacar, pero sus embates encontraron a una defensa de la Verde bien ordenada.

El primer ataque de Bolivia en el segundo tiempo culminó con un gol de Nava tras la asistencia de Godoy.

Tras la tercera conquista, Bolivia bajó sus revoluciones y su seleccionador, Oscar Villegas, hizo cambios en todas las líneas, algunos con la inclusión de futbolistas jóvenes que vistieron por primera vez la Verde.

El 26 de marzo la Verde jugará la repesca mundialista contra Surinam en Monterrey y el ganador de ese encuentro deberá enfrentarse cinco días después con Irak, en un partido que definirá el pase a la próxima Copa del Mundo.

– Ficha técnica

3. Bolivia: Guillermo Viscarra (m.73, Gerónimo Govea); Lucas Macazaga (m.75, Richet Gómez), Marcelo Torrez, Luis Haquín, Ervin Vaca (m.60, Víctor Abrego); Moisés Villarroel, Héctor Cuéllar, Robson Matheus; Carlos Melgar, Fernando Nava (m.73, Jesús Maraude) y Juan Godoy (m.75, Guilmar Centella).

Seleccionador: Oscar Villegas

0. Trinidad y Tobago: Jabari Brice; Darnel Hospedales, Joevin Jones (m. 63, Lindell Swin), Jesse Williams, Ryan Telefer (m.76 Jaheim Faustin); Isaiha García, Kaileem Lewis (m.46, Khaton Hillaire), Alvin Jones (m.65, James Lester), Ross Russell Jr.; Rampersad y Hamilton (m.76, Daniel David).

Seleccionador: Derek King

Goles: 1-0, m.23: Luis Haquín. 2-0, m.37: Juan Godoy. 3-0, m.51: Fernando Nava.

Árbitro: el ecuatoriano Guillermo Guerreo amonestó a Russell.

Incidencias: partido amistoso disputado en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera, en la ciudad boliviana de Santa Cruz. EFE

grb/hbr

(foto)