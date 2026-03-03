3-0. Claudia Pina y Edna Imade tumban el muro de Islandia en el camino a Brasil

Paula Lerín

Castellón, 3 mar (EFE).- España cumplió en su primer partido de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 con un brillante triunfo contra Islandia, que evitó una goleada mayor con una gran actuación de Cecilia Rúnarsdóttir y el aguante de su muro defensivo, que fue tumbado por Claudia Pina, con un doblete, y Edna Imade.

Con esta primera victoria, España se coloca segunda del Grupo A3 empatada a tres puntos con Inglaterra, que goleó a Ucrania (1-6) y contra quien luchará por ser primera de grupo si las islandesas y ucranianas no dan la sorpresa.

Para iniciar el camino hacia la segunda estrella, Sonia Bermúdez introdujo dos grandes novedades en su once inicial. La seleccionadora madrileña alineó a Adriana Nanclares por delante de la madridista Misa Rodríguez y la delantera del Everton inglés Inma Gabarro salió en ataque.

España salió dispuesta a someter a las futbolistas nórdicas a través de la posesión. La selección tenía el balón y quería ser lo más vertical posible con él. A los seis minutos Vicky López ya había probado a Rúnarsdóttir con un potente chut que la guardameta islandesa rechazó con una buena estirada.

Ante la acumulación de jugadoras rivales y los pocos espacios entre líneas, La Roja optó por jugar por las bandas. Lo volvió a intentar, esta vez con la testa, una Vicky López que se movía como quería sobre el césped, pero Rúnarsdóttir detuvo su remate y otro tímido de Laia Codina.

Más difícil era desde el córner y cuándo intentaban llegar al área a base de centros laterales, donde la altura de las centrales nórdicas se imponía. Mientras, el monólogo español seguía ante un rival que solo tocaba la pelota para despejar.

El plan de Thorsteinn Halldorsson era claro: Jessen se quedaba arriba esperando un balón en largo para salir al contraataque. Pero España no le daba ni siquiera esa opción. Las campeonas del mundo y de la Liga de Naciones seguían y seguían. También con Alexia, que recibió un pase atrás de Vicky que mandó alto, y con un chut de Pina que tocó ligeramente Rúnarsdóttir para evitar el primero.

La primera vez que la selección islandesa pisó el área de Nanclares fue a la media hora. Pero no creó nada el peligro. Sí lo creó a la segunda con un chut de tacón en el minuto 32 que tapó la defensa española y Ona respondió inmediatamente con un misil desde la frontal que obligó a la guardameta del Inter de Milán a volar.

Las ocasiones no paraban de sucederse, pero en todas salía victoriosa Rúnarsdóttir hasta que Claudia Pina puso el 1-0 con un derechazo desde la frontal en el 39. Un disparo marca de la casa de la catalana.

Tras el descanso, Bermúdez quitó a Gabarro para dar entrada a Edna Imade. España necesitaba la potencia física de la futbolista del Bayern para fijar e imponerse a las centrales y en su primer duelo ya ganó por alto a las islandesas. Por supuesto, el asedio continuó. Y Claudia Pina volvió a marcar gol.

La delantera culé sorteó hasta a tres futbolistas dentro del área para poner el 2-0 por toda la escuadra (m.54). Pero la Roja quería más goles. Las españolas siempre quieren más, y más todavía cuando en el otro partido del grupo, Inglaterra goleó a Ucrania (1-6). Incluso jugó sin lateral zurda.

Olga Carmona salió para dejarle hueco a Salma en toda una declaración de intenciones de Bermúdez. Aunque las ocasiones seguían, Islandia aguantaba. Pero no pudieron frenar a Edna. Tras un gran centro de Ona, la delantera puso el tercero con un perfecto cabezazo en el 76 para sentenciar el partido. Sobre la bocina, Islandia tuvo la más clara con un disparo de Sigurdardóttir que paró Nanclares para mantener la portería a cero.

– Ficha técnica:

3 – España: Adriana Nanclares; Ona Batlle, María Méndez, Laia Codina, Olga Carmona (Salma Paralluelo, m.59); Mariona Calentey, Patri Guijarro, Alexia Putellas (Fiamma, m.74); Vicky López (Athenea, m.82), Inma Gabarro (Edna Imade, m.46) y Claudia Pina (Jana Fernández, m.82).

0 – Islandia: Rúnarsdóttir; Arnardóttir, Sigurdardóttir, Viggósdottir, Heidarsdóttir (Olafsdottir Gros, m.78); Hermannsdóttir, Vilhjálmsdóttir (Ásgeirsdóttir, m.64), Antonsdóttir; Eiriksdóttir (Zomers, m.64), Jónsdottir y Jessen (Pálmadóttir, m.78).

Goles: 1-0, m.39: Pina. 2-0, m.54: Pina. 3-0, m.76: Edna Imade.

Árbitra: Emanuela Rusta (ALB). Amonestó a Jónsdóttir (m.40) y a Hermannsdóttir (m.60) por parte de las visitantes.

Incidencias: Primer partido de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027 de España disputado en el estadio de Castalia en Castellón ante unos 8.000 espectadores. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, entregó una camiseta conmemorativa a Mariona Caldentey por sus 100 internacionalidades tras el partido. EFE

