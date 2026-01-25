3-0. El Universitario peruano golea a la Universidad de Chile en su Noche Crema

2 minutos

Lima, 24 ene (EFE).- El Universitario de Deportes, el campeón de las tres últimas temporadas de la liga peruana, goleó este sábado por 3-0 a la Universidad de Chile en la Noche Crema, la velada en la que el equipo peruano se presentó ante su hinchada de cara a la nueva campaña de 2026.

El conjunto crema dejó una buena impresión en el primer partido de su pretemporada, disputado apenas una semana antes de iniciar la nueva temporada de la Liga 1 de Perú, mientras que el cuadro chileno no logró igualar el ritmo y la entidad de juego del cuadro local.

Con esta abultada victoria se estrenó también como técnico de Universitario el español Javier Rabanal, que recaló este año en el conjunto limeño tras haber llevado el pasado año al Independiente del Valle a ganar su segunda liga ecuatoriana.

En un abarrotado Estadio Monumental, la U se puso en ventaja con un disparo al ángulo del argentino Martín Pérez Guedes antes de finalizar el primer tiempo, y ya en la segunda parte cerró la goleada con los tantos de Álex Valera y de José ‘El Tunche’ Rivera, en los minutos 54 y 67, respectivamente.

Hasta el primer gol prácticamente ningún equipo había estado cerca de anotar, excepto un remate al travesaño del delantero peruano Valera.

En los últimos minutos de la primera parte, la suerte sonrió al equipo local cuando la defensa chilena no acertó a despejar un balón que cayó en los pies de Pérez Guedes y, sin pensarlo, golpeó el balón al arco con un disparo a la escuadra del arco.

El equipo crema amplió la ventaja con Valera, al cazar un rechace de la defensa de la Universidad de Chile, tras un centro de Andy Polo, y redondeó la goleada con un sutil toque del ‘Tunche’ Rivera a un centro de la banda izquierda que supo enfilar a la red.

La U de Chile tuvo en el delantero Eduardo Vargas el hombre más desequilibrante en ataque, que estuvo a punto de hacer el gol del honor en el tiempo añadido, con un tiro libre que se estrelló en el travesaño.

En esta jornada Universitario presentó ante sus seguidores a los refuerzos que ha contratado para esta temproada en la que buscará ser el primer tetracampeón de la liga peruana. Entre las caras nuevas del cuadro limeño están los argentinos Lisandro Alzugaray, Héctor Fértoli y Caín Fara, el arquero peruano Diego Romero y el delantero senegalés Sekou Gassama. EFE

