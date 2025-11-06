4-0. Bolivia cae ante Italia y complica su continuidad en el Mundial

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- La selección boliviana de fútbol perdió este jueves 4-0 ante Italia en la segunda jornada del Mundial masculino sub-17 que se disputa en Catar, y reduce así sus aspiraciones a continuar en el torneo.

Bolivia aguantó bien los primeros 30 minutos de partido, pero en cinco minutos para el olvido, encajó los goles de Simone Lontani (min.34) y Samuele Inacio (min.37) para marcharse por debajo en el marcador al descanso.

En la segunda mitad, el equipo sudamericano claudicó en el minuto 54 tras el tanto de Destiny Elimoghale, en un 4-0 que cerró Fabio Pandolfi (min.90+8) con el partido a punto de terminar. La goleada pudo ser aún mayor, pero Inacio no acertó a batir a Gerónimo Govea y falló un penalti en el minuto 71.

Bolivia queda al borde de la eliminación, con un balance de cero puntos, un gol anotado y siete en contra, aunque aún dispondrá de mínimas opciones para pasar a dieciseisavos en el último encuentro de grupo ante la anfitriona Catar, ya que se clasifican ocho selecciones como mejores terceros. EFE

