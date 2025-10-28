5-0. Keefe marca doblete en goleada de Chile a Bolivia por la Liga de Naciones Femenina

María José Rey

Rancagua, 28 oct (EFE).- Chile consiguió este martes su primer triunfo en la Liga de Naciones Femenina, al golear por 5-0 a Bolivia en el estadio El Teniente de Rancagua y dar un paso al frente en las eliminatorias al Mundial Brasil 2027.

La Roja femenina impuso una abrumadora diferencia desde el primer tiempo con un doblete de Sonya Keefe, en los minutos 3 y 9, un tanto de Fernanda Pinilla al 17, de Yastin Jiménez al 45+1, y otro en la segunda parte de Nayadet López al 46.

El resultado dejó a las chilenas con 4 puntos provisionalmente en el primer lugar, tras el empate sin goles con Venezuela en la primera jornada y antes de jugarse los duelos entre Ecuador y Colombia y el de Paraguay con la Vinotinto.

Las bolivianas, en tanto, son últimas luego de dos goleadas al perder por 0-4 en casa frente a las ecuatorianas, para quedarse como novenas pues Brasil, al ser anfitriona del Mundial, no está disputando las eliminatorias.

La selección dirigida por Luis Mena evidenció su superioridad con respecto a la Verde, con jugadoras que están en las principales ligas de Europa y en el Colo Colo, semifinalista de la Copa Libertadores femenina 2025, frente a rivales que juegan en la liga boliviana.

En la primera jugada ofensiva de Chile llegó el primer gol de la delantera Sonya Keefe, del Granada español, convertido de penalti, al minuto 3, en un partido desigual para la Verde.

Se puso cuesta arriba apenas arrancó, luego de que la defensora boliviana Aide Mendiola se complicó con una pelota en el área que tocó con su brazo y que sentenció la árbitra ecuatoriana Marcelly Zambrano.

El dominio de la Roja femenina en campo rival fue incontestable y Keefe, atenta en el área, marcó su doblete al convertir el 2-0, al minuto 9, con un cabezazo al palo izquierdo en un córner ejecutado por la atacante de Colo Colo Yanara Aedo.

El tercer tanto fue obra de la experimentada defensora de 31 años, Fernanda Pinilla, del León mexicano, quien sobre la medialuna rompió el fuera de juego de la zaga entrando al área para sorprender, al minuto 17, definiendo por bajo un pase de la delantera Javiera Grez.

Antes del final de la primera parte, el 4-0 llegó con un zurdazo de Yastin Jiménez, quien remató un pase raso de Aedo en una jugada de córner, y la pelota terminó entrando en una parábola por el horizontal del arco boliviano.

El 5-0 se dio al inicio de la segunda parte, con un remate dentro del área de la volante Nayadet López, de 31 años y que juega en el Alavés de la segunda de España, al minuto 46 tras pase de Keefe.

Los próximos partidos serán el 28 de noviembre y 2 de diciembre, cuando Chile visite a Perú y reciba a Paraguay, en tanto que Bolivia será local ante Colombia y enfrentará a Argentina en Buenos Aires.

– Ficha técnica:

5. Chile: Christiane Endler; Michelle Olivares (m.56, Anaís Cifuentes), Catalina Figueroa (m.56, Mariana Morales), Fernanda Pinilla, Camila Sáez; Yanara Aedo, Yastin Jiménez (m.74, Vaitiare Pardo), Nayadet López; Sonya Keefe (m.73, Mary Valencia), Javiera Grez (m.89, Karen Fuentes), María José Urrutia.

Seleccionador: Luis Mena.

0. Bolivia: Jodi Medina; Karla Ticona (m.83, Thalía Rueda), Yuditza Salvatierra, Eyda Serrudo (m.62, Sonia Turihuano); Karen Rodríguez, Nashmi Segovia (m.83, Alizia Bejarano), Ruth Soliz, Daniela Pinto (m.70, Dione Hurtado), Aide Mendiola; Carla Méndez (m.70, Marilin Rojas), Ana Rojas.

Seleccionador: Juri Villarroel.

Goles: 1-0, m.3: Sonya Keefe, de penalti. 2-0, m.9: Sonya Keefe. 3-0, m.17: Fernanda Pinilla. 4-0, m.45+1: Yastin Jiménez. 5-0, m.46: Nayadet López.

Árbitro: La ecuatoriana Marcelly Zambrano amonestó a Salvatierra.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Naciones Femenina clasificatoria al Mundial 2027, disputado en el estadio El Teniente de Rancagua. EFE

