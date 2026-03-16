56-47. Puerto Rico vence a Senegal y el martes decide su pase al Mundial

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San Juan, 15 mar (EFE).- Puerto Rico derrotó este domingo a Senegal 56-47 para conseguir en casa su primera victoria del Torneo Premundial de Baloncesto y dio un paso hacia la clasificación del Mundial de Alemania 2026 que puede lograr con una victoria el próximo martes.

La selección puertorriqueña puede obtener su pase a la Copa del Mundo si vence a Nueva Zelanda en el último partido del Grupo A, ya que si Senegal derrota a Italia, ese mismo martes, se clasifica el equipo boricua porque ambos terminarían con marca de 2-3, pero como Puerto Rico derrotó al quinteto africano avanzará a la cita orbital.

Estados Unidos, España e Italia ya clasificaron para el Mundial.

Para el encuentro de este domingo, el seleccionador puertorriqueño Jerry Batista utilizó a Arella Guirantes, una de sus piezas claves de la ofensiva, quien no había podido jugar en los pasados dos partidos.

Y dicha participación Guirantes la aprovechó: con un triple y otro canasto de campo, ayudó a su selección irse al frente 5-3, provocando que el seleccionador senegalés Cheikh Starr pidiera tiempo a falta de 5:53 del primer parcial.

Ese tiempo, no obstante, no ayudó mucho a Senegal, pues las locales dominaron y cerraron el parcial a su favor 17-5.

El segundo periodo, sin embargo, favoreció más a Senegal.

Y es que tras estar atrás por 15 tantos, con marcador de 20-5 luego de un triple de la puertorriqueña India Pagán, Senegal logró un avance de 15-0 y empató el desafío 20-20.

Pero Puerto Rico reaccionó con un triple de su capitana, Pamela Rosado, para irse al frente 23-20.

Luego de esto, Khadija Faye aportó un canasto de campo y acercó a su eqipo 23-22, pero Puerto Rico respondió con un triple de Zaida González, abriendo el marcador 26-22, con el que cerraron la primera mitad del encuentro.

En el tercer periodo, a pesar de que Senegal descontó una ventaja de seis, un triple de Brianna Jones, sus únicos puntos del encuentro, despegaron nuevamente al combinado caribeño 36-27.

Luego Zaida González e Imani McGee-Stafford pusieron el marcador 42-29, aunque rápidamente Mathilde Diop encestó un triple para acercar a Senegal 42-32 para irse así al cuarto periodo.

En ese último parcial, nuevamente las puertorriqueñas pudieron mantenerse efectivas y defender su cancha hasta ganar 56-47.

– Ficha técnica:

56. Puerto Rico (17+9+16+14): Tayra Meléndez (5), Brianna Jones (3), Nina De León (0), Pamela Rosado (11), Zaida González (9), Sofía Roma (0), Arelia Guirantes (11), Trinity San Antonio (7), Kaelynn Satterfield (0), India Pagán (4), Imani McGee-Stafford (6), Jacqueline Benítez (0).

Seleccionador: Jerry Batista

47.Senegal (5+17+10+15): Nene Ndiaye (3), Victorine Thiaw (0), Sabou Gueye (4), Aminata Ly (0), Khadija Faye (14), Mame Fall (2), Ndioma Kané (2), Mathilde Diop (3), Yacine Diop (9), Fatou Pouye (0), Sokhna Ndiaye (2), Lena Timera (8).

Seleccionador: Cheikh Starr.

Árbitros: Minkehl Männiste (EST), Alan Dos Santos (BRA) y Ritvars Helmsteins (LAT). EFE

jm/car