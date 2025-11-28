66-82. Brasil vence a Chile en Valdivia por el clasificatorio al Mundial de 2027 en Catar

3 minutos

Santiago de Chile, 27 nov (EFE).- La selección de baloncesto de Brasil venció este jueves por 66-82 a la de Chile en la primera ventana del clasificatorio de las Américas, que se disputó en la ciudad de Valdivia, en busca de entrar en la fase final por un cupo a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA Catar 2027.

El campeón de América toma ventaja en el grupo C, en el que también compiten Colombia y Venezuela, con este resultado en el Coliseo Antonio Azurmendi y que buscará ratificar este domingo en Sao Paulo, donde volverán a enfrentarse.

Esta primera ronda del clasificatorio los enfrentará a todos en duelos de ida y vuelta, con ventanas que se volverán a jugar en febrero y julio del próximo año para buscar quedar dentro de los tres mejores de su zona.

Chile mermado por las bajas de su capitán Sebastián Herrera, que no fue autorizado por el Paris Basketball para viajar, y las lesiones de Sebastián Carrasco y Nicolás Carvacho intentó plantar cara de local, pero cedió en el último tramo.

Los dirigidos por el argentino Juan Manuel Córdoba pelearon el marcador en el primer cuarto, en el que Brasil terminó sacando distancia de 10-17 con puntos de tiro libre ante las continuas faltas recibidas.

La distancia se acortó con un marcador de 34-38 en el segundo cuarto, en el que los amazónicos tuvieron algunos fallos en tiros y los chilenos mejoraron su juego defensivo y ofensivo con el que concretó seis triples.

El protagonismo de la visita lo tuvo el base brasileño Caio Pacheco, del Basquet Coruña, con siete puntos, mientras que los hilos de Chile los manejaron el alero Fabián Martínez, del Comunicaciones de Mercedes argentino, y el escolta chileno Sebastián Suárez, de Las Ánimas de Valdivia, con dos triples cada uno.

El quinteto del croata Aleksandar Petrovic comenzó el tercer cuarto con un tiro de tres del base del Flamengo Alexey Borges, pero se apalancó en su accionar colectivo para volver a alargar su ventaja ante los chilenos, que estuvieron más erráticos en sus lanzamientos.

Chile, con pocos intentos de penetrar la defensa rival, apeló a los triples para nivelar la pizarra y a pesar de los esfuerzos del ala-pívot Diego Low, del CDU Concepción, que convirtió dos, y otros de Ignacio Varela y Suárez no consiguieron evitar terminar abajo por 11 puntos.

Brasil pisó el acelerador en el último periodo y con 19 puntos selló su ventaja definitiva en un partido en el que el base Georginho De Paula y el ala-pívot Lucas Diaz, ambos del Franca brasileño terminaron con 16 puntos.

El alero chileno Felipe Haase, del Capitanes de la Ciudad de México de la G League, fue el mayor anotador con 17 tantos y el mejor de la cancha con 11 rebotes, pero a su desempeño le faltó respaldo pues solo Suárez tuvo doble dígito con 13 puntos. EFE

