81-84. Panamá se impone por estrecho marcador a una Cuba desafiante

4 minutos

Ciudad de Panamá, 27 feb (EFE).- La selección de Panamá se impuso este viernes con muchas dificultades por 81-84 a la de Cuba en el primer enfrentamiento entre ambos quintetos escenificado en la Arena Roberto Durán en la capital panameña, como parte de la segunda ventana del grupo D en de las eliminatorias a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2027 que se jugará en Catar.

El partido, que supuso el estreno victorioso del técnico boricua Nelson Colón al frente de Panamá, fue dominado por los canaleros en el primer cuarto (19-29), con el base Iverson Molinar que llevó la ofensiva con nueve puntos, mientras por los cubanos destacó Reynaldo García con nueve unidades.

Las constantes pérdidas de la pelota por parte de Panamá, que en total sumaron 19, fueron aprovechadas por los cubanos que aumentaron su presión y velocidad para hacer que el segundo cuarto terminara 20-20 e irse arriba por primera vez 64-63 en un tramo de la tercera parte.

Es así que durante todo el partido hubo cerca de una docena de cambios de liderato y cinco empates, con Panamá que al final del último cuarto tuvo que apretar su defensiva hasta el último minuto para asegurar su primera victoria en las eliminatorias.

Panamá (29-20-22-13), que venía de perder sus dos partidos ante Uruguay en la primera ventana de las eliminatorias, se presentó a este compromiso con las bajas de Akil Mitchel y Jhivvan Jackson. Nelson trajo a Luis Rodríguez para sustituir a Jackson y que a la postre tuvo un buen desempeño.

El equipo panameño tuvo un mejor porcentaje de tiros de campo con 45, frente al 42% de Cuba, y también fue mejor en los tiros dobles (56,67-45,65), en triples (35,29-34,79), tiros libres (82,35-62,5).

Los mejores en la ofensiva por Panamá fueron Iverson Molinar con 26 puntos, 6 de 11 intentos de canastas dobles, 3 de 10 triples, pero 7 pérdidas de balón.

También destacó por los canaleros Ernesto Oglivie, que terminó con 22 puntos, 11 rebotes, 9 de ellos defensivos, 8 de 10 canastas dobles, y 1 de 3 intentos de triples, y Luis Rodríguez que anotó 12 puntos y tuvo 4 rebotes.

Por Cuba (19-20-22-13), los mejores en el ataque fueron Pedro Bombino con 19 puntos y 7 rebotes, 4 ofensivos y 3 defensivos; Reynaldo García con 12 puntos y 8 rebotes, 7 defensivos, así como Marlon Díaz que produjo 10 puntos y terminó con 6 rebotes.

Bajo la dirección de Osmel Planas, esta derrota de los cubanos, que venían de encajar dos con Argentina en la primera ventana, los aleja de la clasificación, mientras que para Panamá es una primera victoria que le da aire de cara a su compromiso con los argentinos en Buenos Aires el próximo lunes.

Cuba, que se enfrentó como local ante los panameños, lo volverá a ser el lunes próximo contra Uruguay en la Arena Roberto Durán.

Estos dos partidos debieron jugarse en el Coliseo de la Ciudad Deportiva habanera, pero por las difíciles condiciones energéticas que atraviesa la isla caribeña se trasladaron a Panamá.

Los panameños, encuadrados en el Grupo D de esta segunda ventana de las eliminatorias junto a Argentina, Uruguay y Cuba, presentan ahora marca de 1-3.

En el otro encuentro de este grupo, Uruguay le ganó como visitante a Argentina por 61-44, y mantiene su invicto en tres salidas.

La última ventana de esta zona será en la primera semana de julio cuando Cuba visitará primero a Panamá y luego a Uruguay, mientras que Argentina se medirá en Montevideo con Uruguay y luego cerrará de visitante ante Panamá.

Los tres primeros de cada una de las cuatro zonas se clasificarán a la Fase Final, que se disputará en dos grupos de seis equipos, donde los primeros tres sacarán pasaporte al Mundial 2027, mientras que los cuartos se cruzarán en un ‘playoff’ por el séptimo y último lugar de América para el certamen. EFE

fa/car

(foto)